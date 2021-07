Bản tin 8H: Xử phạt ‘hoa khôi’ khoe tiêm vắc xin Pfizer không cần đăng ký

TPO - Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với V.P.A. (SN 1993) về hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 29/7, Thanh tra Bộ TT&TT ban hành Quyết định 31 xử phạt vi phạm hành chính đối với bà V.P.A (SN 1993, nghề nghiệp kinh doanh tự do, có địa chỉ tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đó, bà V.P.A bị phạt số tiền 12,5 triệu đồng. Theo Thanh tra Bộ TT&TT, bà V.P.A có hành vi vi phạm là đăng tải nội dung thông tin sai sự thật trên trang thông tin điện tử cá nhân tạo lập trên mạng xã hội, cụ thể là: “Tiêm vaccine COVID-19 không cần đăng ký”, “Được ưu tiên tiêm vắc xin Pfizer”.

Ngày 29/7, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, thông tin "Hà Nội giới nghiêm từ 18h" được chia sẻ trên mạng xã hội là tin giả. Trước đó, tài khoản Facebook “Thùy Linh” đăng tải thông tin “Giờ giới nghiêm của Hà Nội sẽ tính từ 18h tối nay”. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, chưa hề có lệnh giới nghiêm được ban bố đối với Hà Nội. Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo mọi người không nên chia sẻ trên mạng xã hội những thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là tin liên quan tình hình dịch bệnh COVID-19.

Chiều 29/7, UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với vợ chồng ông Nguyễn V. N. (SN 1971) và bà Đặng K. H. (SN 1975, cùng trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội). Mức phạt áp dụng đối với vợ chồng ông N. là 3 triệu đồng mỗi người. Trước đó, chiều 28/7, vợ chồng ông N. và bà H. đi xe máy đến đầu ngõ 108 Nghi Tàm, yêu cầu tổ công tác của phường Yên Phụ thăm mẹ nuôi, nhưng không được đồng ý vì không có lý do chính đáng. Đôi vợ chồng không chấp hành và có hành vi lăng mạ, chống đối. Sau đó, tổ công tác đã đưa hai đối tượng về trụ sở để làm việc.

Chiều 29/7, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, cơ quan đã nhận được hơn 15.200 thông tin đăng ký vận chuyển hàng hóa của các tài xế xe môtô hai bánh (shipper). Trong đó, Sở Công Thương Hà Nội gửi danh sách 699 xe, Sở Thông tin và Truyền thông gửi thông tin 14.484 xe. Sau đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã cấp mã xác nhận cho 14.270 xe, từ chối 275 xe do biển số không phải là xe môtô hai bánh; riêng hơn 663 xe còn lại đang chờ duyệt. Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, hiện chỉ cấp phép cho các shipper phục vụ việc giao hàng siêu thị, làm việc tại các sàn thương mại điện tử và các công ty bưu chính vận chuyển bưu phẩm.

Ngày 29/7, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thông tin cảnh báo thủ đoạn giả mạo trang thông tin điện tử (website) của Bộ Y tế để lừa đảo trợ cấp COVID-19. Cụ thể, thời gian gần đây, xuất hiện trường hợp đối tượng xấu lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân để giả mạo thông tin xin trợ cấp tiêm chủng vắc xin COVID-19 và lừa tiền cứu trợ thông qua 2 tên miền là “honapply.vn” và “miniboon.vn”. Cơ quan chức năng đã xử lý để gỡ bỏ tên miền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm ngày 30/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ. Ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến 40-60%. Ngoài ra, từ nay 30/7 đến 31/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Sáng 30/7, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.992 ca mắc mới với 5 ca nhập cảnh và 4.987 ca ghi nhận trong nước (987 ca trong cộng đồng). Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (2.740), Bình Dương (1.284), Tiền Giang (242), Đồng Nai (203), Đồng Tháp (90), Tây Ninh (88), Bến Tre (79), Khánh Hòa (78), Hà Nội (63), Cần Thơ (23), Long An (21), Phú Yên (17), Bình Định (17), Kiên Giang (17), Vĩnh Long (15), Thái Nguyên (3), Đắk Nông (2), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (2), Nam Định (1). Tính đến sáng ngày 30/7, Việt Nam có 133.405 ca mắc trong đó có 2.213 ca nhập cảnh và 131.192 ca mắc trong nước. (XEM CHI TIẾT)