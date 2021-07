Bản tin 8H: Xử phạt bệnh viện kêu gọi đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 thu phí

TPO - Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc (An Giang) bị phạt 50 triệu đồng do đăng tin kêu gọi người dân đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 thu phí.

Tối 16/7, ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang xác nhận, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh An Giang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng với bệnh viện này vì đã thông tin sai sự thật về việc công bố dịch vụ tiêm vắc xin COVID-19 với giá 1,5 triệu đồng/mũi. Đồng thời, bệnh viện này bị buộc gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật, gỡ bỏ các đường link liên quan thông tin trên. Trước đó, ngày 16/7, ông Lư Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc, đã xin lỗi công khai vì dẫn nguồn tin chưa kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Ngày 16/7, Bộ Công an đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sĩ quan công an nhân dân. Theo đó, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chính thức được thăng quân hàm Thiếu tướng. Thiếu tướng Tùng được điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 22/4/2021 để thay thế cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Chiều 16/7, Bộ GTVT cho biết Sở GTVT TP.HCM đang phối hợp với Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm để thống nhất phương án chở hàng hóa nhu yếu phẩm vào TP.HCM bằng các loại tàu du lịch cao tốc trên sông. Cùng với đó, Sở GTVT TP.HCM sẽ tạo luồng xanh đường thủy để tăng năng lực vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh miền Nam và TP.HCM. Tàu du lịch đang không hoạt động do ảnh hưởng dịch sẽ được tận dụng để chở các loại thực phẩm, rau củ quả. Trước đề xuất này của TP.HCM, Bộ GTVT hoàn toàn nhất trí.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia , đêm nay (17/7), do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500 - 3.000m nên vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 18 - 21/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Cảnh báo, khoảng từ ngày 22 - 24/7, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Ngày và đêm nay (17/7), ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Sáng 17/7, Bộ Y tế cho biết có 2.106 ca mắc mới COVID-19 với 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2.105 ca ghi nhận trong nước, trong đó 1.680 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (1.769), Bình Dương (124), Đồng Nai (43), Vĩnh Long (42), Đồng Tháp (41), Bến Tre (34), Khánh Hòa (22), Bình Phước (7), Sóc Trăng (6), Cần Thơ (4), An Giang (3), Hà Nội (2), Bắc Ninh (2), Bình Định (2), Phú Yên (1), Lâm Đồng (1), Đắk Nông (1), Gia Lai (1). Việt Nam có tổng cộng 44.284 ca ghi nhận trong nước và 2.008 ca nhập cảnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.020 ca. Có thêm 41.817 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 16/7. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 16/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021. (XEM CHI TIẾT)

Tối 16/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo về trường hợp dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Bệnh nhân là T.T.H, nữ, sinh năm 1990; địa chỉ nơi ở: P1103 chung cư Sunshine Palace, 13 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân này là nhân viên Ngân hàng VietinBank, 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày 14/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 16/7, bệnh nhân nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong 2 tháng trở lại đây, bệnh nhân chỉ ở tại Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)