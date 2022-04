Bản tin 8H: Vùng Cảnh sát biển 4 có Tư lệnh mới

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa tổ chức Hội nghị Bàn giao chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4. Theo quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nay giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng được bàn giao cho Thượng tá Trần Nguyên Lai, Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển.

Bàn giao chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Ảnh: BCP

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/4), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 90mm; khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Từ hôm nay đến 19/4, Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C; ở Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C.

Chiều 17/4, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, hiện đã có 12.414 trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1. Đến nay, cả nước đã có 4 địa phương tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi là Quảng Ninh, TP HCM, TP Hà Nội và Hà Nam. Trong đó, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên của cả nước đã tiêm vắc xin cho trẻ trong độ tuổi này, từ sáng 14/4. Ngày 18/4, các địa phương bước vào tuần lễ triển khai tiêm vắc xin cho trẻ trong độ tuổi này. Tỉnh Hải Dương sẽ tiêm cho trẻ từ ngày 19/4.

Khoảng 12h50 ngày 17/4, một vụ va chạm giữa xe ô tô nhãn hiệu Honda Civic và xe taxi xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ quận Hai Bà Trưng đi quận Long Biên, Hà Nội). Hậu quả, taxi bị nát phần đầu và đuôi xe còn chiếc Honda Civic bị lật ngửa nằm ngang 2 làn đường trên cầu. Bước đầu ghi nhận, xe taxi rà phanh tránh chiếc xe máy đi phía trước, không may xảy ra va chạm với ô tô Honda Civic đi cùng chiều phía sau. Hai tài xế cùng 3 hành khách đi trên xe taxi không bị thương. Tuy nhiên, giao thông trên cầu Vĩnh Tuy ùn tắc cả 2 chiều. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, hiện trường vụ tai nạn mới được giải phóng.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 16/4 đến 18h ngày 17/4, thành phố ghi nhận 1.253 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 224 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (116); Nam Từ Liêm (95); Long Biên (93)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.535.449 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người. Hiện toàn thành phố Hà Nội chỉ còn hơn 131.000 ca dương tính SARS-CoV-2 đang điều trị, theo dõi.

Ngày 17/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.730 ca nhiễm mới (giảm 3.744 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố, có 11.192 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.432.617 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.472 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.936.846 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 10 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.944 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 17/4, Hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 37 thành viên và thống nhất đổi tên Hội Khoa học hành chính Việt Nam thành Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam. Ban Chấp hành Hiệp hội đã bầu TS. Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Nội vụ làm Chủ tịch; hai Phó Chủ tịch gồm: TS. Phạm Trí Thức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và TS. Phạm Quang Long, Giám đốc Trung tâm Phát triển nhân lực Vustar. Ngoài ra, Ban Chấp hành Hiệp hội cũng bầu 9 ủy viên Ban Thường vụ. (XEM CHI TIẾT)