Bản tin 8H: Vợ vi phạm giãn cách, chồng xé biên bản xử phạt trước mặt tổ công tác

Tối 24/7, ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp với Công an quận mời người đàn ông có hành vi xé biên bản của tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đến làm việc. Theo đó, vào sáng 23/7, Tăng Thị Thanh Tuyền (SN 1980, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) bị lập biên bản vì ra đường không có lý do chính đáng, với mức phạt hành chính 2 triệu đồng, tại khu vực phường Xuân Khánh. Sau đó, ông Hà Văn Cường (SN 1973, chồng bà Tuyền) đến thắc mắc, rồi xảy ra tranh cãi với tổ công tác, còn xé biên bản nêu trên trước khi bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, ông Cường quay lại thông báo vợ đã nộp phạt.

Người đàn ông xé biên bản xử phạt vợ vì vi phạm quy định giãn cách xã hội trước mặt tổ công tác. Ảnh cắt từ clip

Ngày 24/7, UBND huyện Tam Bình ra quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với 4 ấp thuộc xã Tân Lộc kể từ 18h cùng ngày, cho đến khi có thông báo mới, gồm: ấp 1, ấp 2, ấp 8 và ấp 9, với tổng số 1.371 hộ, 5.405 nhân khẩu. Hai tuần trước, tại xã này có đám tang, trong số người tham dự có người cháu của gia đình làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Khoảng 1 tuần sau, người cháu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp đó, xã ghi nhận thêm 18 người là người thân, họ hàng cũng mắc COVID-19. Tính đến ngày 24/7, toàn xã có hơn 70 ca F0.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Ở Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to với tổng lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm; ở Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to từ 20-40mm, có nơi trên 50mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Sáng 25/7, Bộ Y tế cho biết có 3.979 ca mắc mới COVID-19 với 6 ca nhập cảnh và 3.973 ca ghi nhận trong nước (trong đó có 922 ca trong cộng đồng). Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (2.328 ca), Bình Dương (881), Tiền Giang (218), Đồng Nai (134), Tây Ninh (127), Khánh Hòa (82), Vĩnh Long (50), Bến Tre (33), Cần Thơ (18), Trà Vinh (17), Kiên Giang (17), Đà Nẵng (16), Phú Yên (14), Hà Nội (11), Sóc Trăng (9), Bình Phước (6), Bắc Ninh (4), Hậu Giang (3), Đắk Nông (2), An Giang (2), Nghệ An (1). Tính đến sáng ngày 25/7, Việt Nam có tổng 94.913 ca mắc. Bộ Y tế cho biết hiện tổng số ca được điều trị khỏi: 17.583 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 130 ca và 17 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/7, Việt Nam tiếp nhận thêm 3.000.060 liều vắc xin Moderna do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó 1.499.960 liều đã được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh vào 24/7 và 1.500.100 liều sẽ đến Hà Nội vào 25/7. Đây là lô vắc xin Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng này, nâng tổng số vaccine do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX lên đến hơn 5 triệu liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin, toàn thành phố có 180 cơ sở y tế ngoài công lập đã được tập huấn lấy mẫu, thực hiện test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh viện đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm RT-PCR. 4 bệnh viện ngoài công lập thực hiện xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR là: Medlatec; Hồng Ngọc; Vinmec Times City; đa khoa Quốc tế Thu Cúc. 42 bệnh viện ngoài công lập và 138 phòng khám đa khoa ngoài công lập đã được tập huấn lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

Tối 24/7, ông Cao Mạnh Khởi - Chánh Văn phòng Thị ủy La Gi, tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gửi UBND thị xã cùng các cơ quan, đơn vị. Theo đó, chiều cùng ngày, Văn Phòng Thị ủy La Gi đã phát hành công văn số 367-CV/TU của Ban Thường vụ thị ủy về việc phong tỏa toàn bộ thị xã La Gi để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên do có sự sơ suất trong việc in ấn, phát hành nên văn bản chưa thể hiện đúng nội dung. Văn phòng Thị ủy La Gi xin thu hồi công văn nói trên và kính mong được sự thông cảm của các cấp các ngành. Trước đó, UBND thị xã La Gi chỉ đạo thực hiện phong tỏa ngay toàn thị xã La Gi kể từ 12h ngày 24/7. (XEM CHI TIẾT)