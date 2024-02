Bản tin 8H: Vietlott tiếp tục ‘nổ’ giải jackpot tiền tỷ

TPO - Sau giải độc đắc gần 56 tỷ đồng ngày 23/2, Vietlott tiếp tục tìm thấy tấm vé trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,5 tỷ đồng.

Ngày 24/2, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.Theo đó, Vietlott thông báo kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Power 6/55 ngày 24/2 có 1 khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.569.068.200 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu và 1 cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot 2 là: 01-03-22-27-38-40 | 26. Giải thưởng Jackpot 1 có giá trị hơn 135 tỷ vẫn chưa tìm ra được chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 15 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.569 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 29.741 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Ngày 24/2, Công an TP Hội An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 5,5 triệu đồng đối với anh P.T. (trú ở TP Hội An) về hành vi chia sẻ thông tin không đúng với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Theo đó, anh P.T. đã chia sẻ, lan truyền clip liên quan đến sự việc cặp đôi nam nữ làm "chuyện người lớn" tại một con hẻm ở TP Hội An. Công an TP Hội An đang xác minh những người xuất hiện trong clip nóng, thời gian xảy ra sự việc; đồng thời sẽ mời làm việc các quản trị viên đăng tải, đăng tải những thông tin liên quan đến vụ việc.

Ngày 24/2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tìm thấy thi thể nữ giáo viên nghi nhảy cầu tự tử. Trước đó, chiều 23/2, trên cầu Hiền Lương, thuộc địa phận xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, người dân phát hiện có một xe máy và đôi dép. Nghi có người nhảy cầu tự tử. Sự việc nhanh chóng được báo cáo với chính quyền địa phương. Đến sáng 24/2, thi thể nạn nhân được phát hiện cách cầu Hiền Lương 2km về phía thượng nguồn. Nạn nhân được xác định là P.T.L.H. (SN 1978) trú thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, hiện là giáo viên mầm non một trường học trên địa bàn.

Khoảng 19h30 tối 24/2, người dân sống trên đường Nguyễn Văn Trà, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM) phát hiện hỏa hoạn tại dãy nhà xưởng nằm trong hẻm Vườn Xoài. Nhiều người dân xung quanh đã kéo ống nước và dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời hô hoán để mọi người thoát ra khỏi khu vực bị cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa tiếp tục cháy lan rộng bao trùm ba nhà xưởng nằm liền kề. Tại hiện trường, ngọn lửa đỏ rực bao trùm 3 nhà xưởng gồm xưởng sản xuất gỗ, keo, nón bảo hiểm. Vụ cháy còn gây mất điện trên diện rộng. Đến hơn 22h, cảnh sát mới cơ bản khống chế đám cháy. Hiện nguyên nhân hoả hoạn và thiệt hại đang được làm rõ.

Ngày 24/2, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) khu vực lâm phần rừng tràm U Minh hạ. Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, hiện nay, mực nước dưới các kênh, mương tại lâm phần rừng tràm U Minh hạ dao động từ 1,2-2,5m, nơi thấp nhất chỉ còn khoảng 0,6m. Hiện khoảng 45.000ha rừng tràm trên địa bàn tỉnh có nguy cơ cháy cao. Trong đó, hơn 21.000ha đã ở mức báo cháy từ cấp 3 (cấp cao) trở lên. Cụ thể, dự báo cháy cấp 3 là hơn 18.800 ha; Cấp 4 (cấp nguy hiểm) hơn 1.900 ha và cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) là 290 ha. Trước tình hình nắng hạn gay gắt, dự báo mực nước sẽ cạn nhanh, diện tích rừng ở mức báo cháy cấp 4 và cấp 5 sẽ tăng nhanh. Toàn lâm phần rừng tràm Cà Mau hiện đã hoàn thiện 64 chòi quan sát kiên cố và 9 chòi canh tạm thời. Các lực lượng làm nhiệm vụ được trang bị 115 máy bơm nước (66 máy công suất lớn) cùng nhiều phương tiện khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/2, thời tiết miền Bắc được cải thiện so với một ngày trước. Nền nhiệt thấp nhất tại khu vực tăng nhẹ, chạm ngưỡng 16-19 độ C tại đồng bằng và 13-16 độ C ở vùng núi. Nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt dưới 11 độ C kèm mưa nhỏ. Từ đêm 26/2, không khí lạnh được tăng cường khiến miền Bắc ghi nhận mức nhiệt giảm và mưa nhỏ trở lại. Thời tiết chủ đạo trong tuần tới là mưa nhỏ, mưa phùn, đặc trưng của tiết trời mùa xuân. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng trong 10 ngày tới, miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.