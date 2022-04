Bản tin 8H: Tỷ phú Vietlott trúng 92,5 tỷ đồng

TPO - Tối 23/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 92,5 tỷ đồng của sản phẩm Power 6/55 ở TP.Đà Nẵng.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 714 của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào tối 23/4, Vietlott tìm thấy 1 tấm vé trúng giải Jackpot 1 trị giá 92.575.628.8500 đồng, với dãy số may mắn là 03- 27- 36 - 41 - 49 - 55. Vé số độc đắc này được phát hành tại một điểm bán hàng của Vietlott ở TP.Đà Nẵng. Giải Jackpot 2 trị giá 5,5 tỷ đồng chưa có vé trúng. Ngoài ra, Vietlott còn tìm ra 21 giải nhất với mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 951 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 20.234 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Người trúng thưởng có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24-27/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25-27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Các khu vực khác ngày nắng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Chiều 22/4, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Phước Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương. Tiếp đó, tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đã thông qua quyết định về việc giao phụ trách Cục Hải quan Bình Dương đối với đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương kể từ ngày 1/5/2022.

Khoảng 21h tối 23/4, chiếc xe tải mang biển kiểm soát Lào, chở hàng lưu thông trên QL12A theo hướng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa, Quảng Bình, bất ngờ lao vào nhà ông Đinh Minh Thanh ở vị trí Ngã ba tượng đài thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Vụ tai nạn khiến bà Cao Thị Sỹ (vợ ông Thanh) cùng 2 con là anh Đinh Minh Hoàn và chị Đinh Thị Ánh Hồng tử vong. Người cháu, chị Cao Thị Thuyên, bị thương nặng. Tại hiện trường, ngôi nhà bị san phẳng hoàn toàn; chiếc xe tải hư hỏng nặng. Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 22/4 đến 18h ngày 23/4, thành phố ghi nhận 978 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 247 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (90); Hà Đông (75); Long Biên (72); Sóc Sơn (62); Bắc Từ Liêm (51)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.540.283 ca. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố còn gần 121.900 ca đang điều trị, theo dõi. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 23/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.365 ca nhiễm mới (giảm 795 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố, có 7.412 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.554.689 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.229 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.081.494 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 6 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.004 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/4, ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM cho biết, đã nhận được văn bản của Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega thông báo về việc nộp tiền trúng đấu giá đất. Theo đó, hai doanh nghiệp này nói rằng, do cơ quan thuế không đồng ý cho trả góp nên sẽ thu xếp tài chính để nộp tiền trong thời hạn 180 ngày. Cụ thể là sẽ nộp 100 tỷ đồng trước ngày 30/4. Được biết, công ty CP Dream Republic trúng đấu giá lô đất 3-5 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, phải nộp 3.820 tỷ đồng. Còn công ty CP Sheen Mega trúng đấu giá lô 3-8 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, phải nộp 4.000 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)