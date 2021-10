Bản tin 8H: Trưởng khu phố ở Đồng Nai xét duyệt hỗ trợ tùy hứng gây bức xúc

TPO - Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, tỉnh, huyện hướng dẫn rõ những điều kiện người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ nhưng đến Trưởng khu phố, Tổ trưởng thì lại làm khác.

Ngày 13/10, Báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở LĐ-TBXH Nguyễn Thị Thu Hiền tỉnh Đồng Nai trả lời về việc người dân liên tục phản ánh liên quan đến tiền hỗ trợ. Bà Hiền cho hay, đã có văn bản hướng dẫn quy định rất rõ về những người được hưởng chính sách hỗ trợ, nhưng khi xuống đến địa phương lại khác. Theo đó, việc nhận đơn, trả đơn cho người dân phụ thuộc vào các Trưởng khu phố, Tổ trưởng dân phố. Nhiều khi Tổ trưởng dân phố không hiểu quy định, thậm chí không phát đơn mẫu cho người dân hoặc chỉ phát vài tờ đơn. Chưa kể, Trưởng khu phố làm việc tùy hứng “thích thì bác nhận đơn, không thích thì trả về” gây bức xúc dẫn đến tình trạng người dân phản ánh nhiều lần.

Ngày 13/10, đại diện Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, Bộ GTVT đã trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Bộ GTVT dự kiến quy hoạch đầu tư mới xây dựng hai đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong giai đoạn 2021- 2030 là Hà Nội - Vinh dài 281km và Nha Trang - TP.HCM dài 370km. Bộ GTVT dự kiến quy hoạch 9 tuyến đường sắt mới, tổng chiều dài 2.362km để chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư. Ngoài tuyến tốc độ cao Bắc - Nam, 8 tuyến còn lại gồm: Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân; Vành đai phía Đông Hà Nội; Hà Nội - Hải Phòng; Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ; Biên Hòa - Vũng Tàu; TP.HCM - Cần Thơ; TP.HCM - Lộc Ninh; Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4h sáng 14/10, vị trí tâm bão số 8 cách Thanh Hóa khoảng 190km, cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 130km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.461 ca nhiễm mới với 3 ca nhập cảnh và 3.458 trường hợp trong nước (tăng 519 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.432 ca cộng đồng. Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 787.286 trường hợp mắc COVID-19. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.851 ca/ngày. Bộ Y tế thông tin, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 849.691 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký văn bản về việc triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ. Với đường sắt, từ ngày 13/10, có hai tuyến đi và đến Hà Nội gồm Hải Phòng - Hà Nội và TPHCM - Hà Nội. Các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm của Bộ GTVT. Về vận tải hành khách, phối hợp thống nhất với các tỉnh/thành phố để tổ chức các tuyến đi/đến: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La. (XEM CHI TIẾT)

UBND quận Ninh Kiều đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông N.T.N – Phó Chủ tịch UBND phường An Phú do liên quan đến việc tiêm vắc xin cho người không thuộc diện ưu tiên. Trước đó, ngày 6/9, người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều phản ánh một cô gái có tài khoản facebook tên L.H khoe “xin ông anh” để tiêm đủ hai mũi vắc xin Pfizer. Theo báo cáo của UBND phường An Phú, cô gái trên tên L.T.C.H (26 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là em bạn dì ở sát nhà của ông N.T.N. (XEM CHI TIẾT)