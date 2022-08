Bản tin 8H: Trụ trì chùa Ba Vàng làm Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Bình

TPO - Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh - được phân công làm Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027

Chiều 23/8, ông Trần Đức Thủy - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình - cho biết Đại đức Thích Trúc Thái Minh - trụ trì chùa Ba Vàng (đóng trên địa bàn TP Uông Bí - Quảng Ninh) đã được phân công đảm trách làm Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngoài chức danh trên, Đại đức Thích Trúc Thái Minh còn được suy cử làm Trưởng Ban Phật giáo quốc tế tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Bình lần thứ IV vừa qua. Theo ông Thủy, quy trình bổ nhiệm này là đúng quy định của pháp luật, do Sở Nội vụ và UBND tỉnh quyết định và đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê duyệt. Được biết, nhà sư này từng bị bãi nhiệm nhiều chức vụ trong giáo hội phật giáo do liên quan đến vụ việc lùm xùm tại chùa Ba Vàng năm 2019.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc. Cũng theo quyết định của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ủy viên Thường trực của Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chiều 23/8, Hội đồng Tư vấn đặc xá họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá dịp 2/9. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá - cho biết, đợt đặc xá năm 2022 là lần thứ 9 kể từ khi Quốc hội thông qua Luật Đặc xá năm 2009. Qua 8 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, Nhà nước đã đặc xá cho 90.000 người. Năm nay, gần 3.000 hồ sơ đề nghị đặc xá cho phạm nhân đã tiến hành kiểm tra, thẩm định. Sau cuộc họp này, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá đợt 2/9 để xem xét quyết định.

Tối và đêm 25/8 đến khoảng ngày 27/8, miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước khi đón mưa bão, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ hôm nay ngày nắng, gió nhẹ, có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ, riêng Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Hôm nay (24/8), Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, vào chiều và tối. Ban ngày trời nắng gián đoạn, riêng Đà Nẵng - Phú Yên có nắng nóng cục bộ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/8, Việt Nam ghi nhận 3.195 ca mắc COVID-19 trong nước và 57 ca nhập cảnh. Như vậy so với 24 giờ trước đó cả nước tăng thêm hơn 1.000 trường hợp F0. Đáng chú ý, sau nhiều tháng, số F0 nhập cảnh đạt mức cao kỉ lục. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.389.268 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.367 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.090.048 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 119 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.106 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 23/5, ông Nguyễn Văn Hùng, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa cho biết, Tổng cục trưởng Tổng Cục QLTT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông L.T.N., kiểm soát viên Đội QLTT số 1, Cục QLTT Thanh Hóa, để làm rõ thông tin tố cáo ông N. đánh đập một phụ nữ phải nhập viện. Trước đó, người thân của một người phụ nữ tên V. (TP Thanh Hoá) có đơn tố cáo ông L.T.N có hành vi đánh đập gây thương tích với chị V sau khi chị này hát đôi cùng một người bạn khác trong phòng karaoke có nhiều người vào tối 21/8 vừa qua. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/8, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết đã ban hành kế hoạch thu hồi 11/12 căn nhà công vụ không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, TP. Mỹ Tho). Theo UBND tỉnh Tiền Giang, trong tổng số 12 căn nhà công vụ, có 1 căn bố trí làm trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 11 căn cho 11 cán bộ của tỉnh thuê làm nhà ở. Trong số 11 cán bộ thuê có 1 cán bộ hiện đang còn công tác, 10 cán bộ còn lại đã nghỉ hưu. Từ tháng 9/2018 đến nay, cơ quan chức năng đã không ký lại hợp đồng cho thuê nhà và không thu tiền nhà để thực hiện việc thu hồi. Tuy nhiên, các hộ thuê nhà vẫn chưa trả lại nhà, thanh lý hợp đồng thuê nhà theo quy định gây bức xúc dư luận. (XEM CHI TIẾT)