Bản tin 8H: TP HCM bị phê bình vì dư hơn 5.700 biên chế

Tại buổi làm việc với UBND TP HCM về vấn đề tổ chức bộ máy, nhân sự vào chiều 23/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, TP HCM còn tồn tại công chức, viên chức dôi dư so với số lượng được Trung ương giao. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ TP HCM quản lý không chặt chẽ biên chế, thậm chí "buông lỏng", dẫn đến việc còn một số biên chế không đúng cơ quan thẩm quyền, chênh với số lượng biên chế mà Thủ tướng phê duyệt. Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết, TP HCM hiện có 5.705 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng biên chế được Trung ương giao, trong đó có 3.601 công chức và 2.104 viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với UBND TP HCM chiều 23/6. Ảnh: NLĐ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng hôm nay (24/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm; Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ có nơi trên 60mm. Nghệ An đến Quảng Bình từ hôm nay đến 25/6, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ khoảng 26/6, nắng nóng xu hướng gia tăng ở Trung Bộ và khả năng xuất hiện ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Ngày 23/6, Công an huyện Quốc Oai, TP Hà Nội cho biết, khoảng 11h50 ngày 23/6, ôtô màu trắng đang lưu thông trên địa bàn huyện Quốc Oai thì bất ngờ bị mất lái, lật ngửa dưới mương nước. Phát hiện sự việc, khoảng 20 người dân đã nhanh chóng lội xuống mương để cùng hợp sức lật chiếc ôtô cứu nữ tài xế cùng 2 cháu bé bị mắc kẹt bên trong. Ngay sau đó, nữ lái xe đã gọi cứu hộ đưa xe về trung tâm sửa chữa.

Ngày 23/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 740 ca nhiễm mới (giảm 148 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 634 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.740.595 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.087 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.627.924 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 32 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 23/6, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm chị L.Đ.T.C.N. (SN 1997, địa chỉ xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) nghi nhảy cầu tự tử. Vào trưa cùng ngày, người đi đường thấy một cô gái đứng trên cầu Cửa Việt (thuộc địa phận xã Triệu An) nhưng chỉ ít phút sau đã không thấy. Người ta tìm thấy xe máy BKS 74G1- 045.83 và giấy tờ tùy thân của chị N. trên cầu. Theo người nhà, N. rời khỏi nhà có chở theo con nhỏ 4 tuổi. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 23/6, ông Phạm Cao Thắng, Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở TN&MT Hà Nội đề nghị tạm dừng tiếp nhận rác tại Khu Xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) từ 18h ngày 23/6 để phòng ngừa sự cố môi trường - mất an ninh, an toàn công tác vận hành. Được biết, tổng khối lượng nước rác lưu chứa tại các hồ tính đến ngày 23/6/2022 đã lên đến 70.153m3/71.000m3. Ông Thắng khẳng định, nếu tiếp tục tiếp nhận rác tại bãi Xuân Sơn, chắc chắn sẽ xảy ra sự cố tràn nước rác ra môi trường. (XEM CHI TIẾT)

Sau khi nhận được Tờ trình số 506/TTr - TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 715/QÐ-CTN về việc hủy bỏ Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Thành phố Hồ Chí Minh, do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trước đó, vào tháng 3/2021, Công ty Việt Á được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba theo đề nghị của TP HCM. (XEM CHI TIẾT)