Bản tin 8H: Tìm thấy tỷ phú Vietlott mới ở TP HCM

TPO - Tại kỳ quay thưởng tối 8/11, Vietlott đã tìm được tỷ phú Vietlott thứ hai của tháng 11 khi có một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2, trị giá gần 4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott tối 8/11 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 799 loại hình xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được một chiếc vé trúng Jackpot 2 trị giá 3.982.629.450 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 12 - 27 - 33 - 44 - 48 - 50 và số đặc biệt 18. Người chơi may mắn trúng Jackpot 2 gần 4 tỷ đồng này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ hai của tháng 11/2022. Theo Vietlott, chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2 gần 4 tỷ đồng này được phát hành tại điểm bán vé ở khu nhà ở KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Trước đó, tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 11 cũng đã trúng Jackpot 2 gần 4 tỷ đồng đến từ Long An.

Tối 8/11, một lãnh đạo của UBND thị xã Tân Châu cho biết Công an tỉnh An Giang đã đến hiện trường khám nghiệm các tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của 3 người tại trạm bơm nước. Trước đó, khoảng 9h sáng, ông T.V.T. (59 tuổi), chủ trạm bơm kiêm cán bộ phụ trách thủy lợi phường Long Sơn, đến quán uống cà phê, sau đó đến trạm bơm kênh Sườn 2 (hay còn gọi là kênh K5; phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để sửa chữa. Đến trưa, người dân đi thăm đồng phát hiện thi thể ông K. nằm cạnh khu vực máy bơm. Sau đó, thi thể ông N.H.K. (40 tuổi; ngụ phường Long Sơn, nhân viên trạm bơm) và L.H.T (thợ điện) cũng được tìm thấy.

Trưa 5/11, tổ tuần tra của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Cục CSGT) phát hiện xe đầu kéo biển số 88C-031.04 do ông Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn (sinh năm 1978, ở Tuy Phong, Bình Thuận) cầm lái do hành vi Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc. Bị lập biên bản nhưng nam tài xế không ký tên. Sau đó, Tuấn điều khiển ôtô đầu kéo ra giữa đường và chặn ngang cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km 4 (khu vực Trạm thu phí Túy Loan) gây ùn tắc giao thông trong gần 30 phút. Cơ quan chức năng đang xem xét xử lý hình sự hành vi của tài xế Tuấn với tội danh Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 8/11, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam phát đi cảnh báo, hệ thống của Trung tâm vừa liên tiếp ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Theo đó, 2 trận động đất xảy ra vào lúc 19 giờ 41 phút và 20 giờ 32 phút, có độ lớn lần lượt là 3,7 và 2,9 độ. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km và được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trước đó, vào lúc 18 giờ 01 phút cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2,6 cũng đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,860 độ vĩ Bắc, 108,244 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hôm nay (9/11), miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng hanh, gió nhẹ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh ở đồng bằng, rét ở vùng núi. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn với nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi từ 15-18 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Tuy nhiên từ đêm nay, các tỉnh miền Bắc chuyển sang trời nhiều mây, riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Sang ngày 10/11, thời tiết phổ biến ở miền Bắc là nhiều mây, không mưa, riêng vùng ven biển có mưa nhỏ rải rác, nắng hanh chấm dứt. Từ 11/11, khu vực này có thể đón nắng hanh trở lại. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 442 ca COVID-19, tăng 77 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.506.656 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 227 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.605.008 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 77 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca. Trong ngày 07/11 có 74.472 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.384.407 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) xác nhận, nữ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi được phát hiện tử vong tại phòng làm việc. Theo lãnh đạo địa phương, chiều 8/11, một giáo viên khi vào phòng làm việc của cô L.T.T.M. (45 tuổi, Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Trãi) phát hiện cô M. nằm bất động, người tím tái nên hô hoán mọi người đến ứng cứu. Cô M. sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)