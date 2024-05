Bản tin 8H: Tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu ở Hà Nội

TPO - Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một nam thanh niên nghi nhảy cầu Đông Trù, Hà Nội.

Tối 18/5, một lãnh đạo Công an phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh, tìm kiếm nam thanh niên nghi nhảy cầu Đông Trù xuống sông Đuống. Hiện tại, chưa thể khẳng định đây là vụ nhảy cầu tự tử. Trước đó, vào khoảng 15h50 cùng ngày, người dân lưu thông trên cầu Đông Trù hướng đi huyện Đông Anh, phát hiện xe máy và đôi dép để lại trên cầu nên báo cơ quan chức năng. Bước đầu xác định, người mất tích là nam thanh niên đi xe máy mang BKS: 29D1 – 480.XX. Sau khi đi xe vào phần cầu dành cho người đi bộ, thanh niên này đã để lại xe máy cùng đôi dép màu đen.

Liên quan tới bác sĩ Hoàng Minh Lý (nạn nhân trong vụ tấm kính rơi tại quán cà phê The Coffee House), bác sĩ Trần Quang Trung, Khoa Ngoại Thần kinh và Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho hay sức khỏe của nữ bác sĩ diễn biến tốt, tình trạng phổi ổn định hơn, cô cũng đang tập ngồi.Do bác sĩ Lý có nhiều tổn thương nặng, thời gian hồi phục sẽ rất dài. Cô phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân, nguy cơ sẽ phải ngồi xe lăn. Dự kiến, 5-7 ngày tới, bệnh nhân có thể xuất viện, chuyển sang tập vật lý trị liệu.

Khoảng 17h chiều 18/5, nhóm học sinh Trường THCS Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cùng nhau đi tắm ở bãi biển phường Quảng Thọ. Thời điểm này biển có sóng to, các em bị cuốn ra xa và đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã cứu được 5 em đưa lên bờ và tiến hành sơ cứu. Trong đó, 2 em học sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Hiện, một nạn nhân chưa rõ tung tích. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm kiếm em học sinh mất tích, nhưng công tác cứu hộ khó khăn do sóng to, gió lớn.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Theo đó, các đối tượng đã thành lập trang facebook với danh nghĩa Cao đẳng CSND từ đó lợi dụng tâm lý của những người bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, để gây dựng niềm tin với các nạn nhân bị lừa, từ đó dẫn dắt các nạn nhân thay vì đến Công an trình báo, người bị lừa lại lên mạng xã hội để nhờ các đối tượng giả danh Cao đẳng Cảnh sát nhân dân để hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Lúc này, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về, như vậy nạn nhân lại bị “dính bẫy lừa đảo” lần hai.

Ngày 18/5, Ban Công Binh, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp cùng Ban CHQS huyện Bình Chánh và lực lượng dân quân xã Bình Lợi vừa phối hợp, xử lý thành công một quả bom sót lại từ thời chiến. Trước đó, khoảng 11h15 ngày 17/5, người dân ở ấp 4, xã Bình Lợi trong quá trình san lấp và cải tạo đất đã phát hiện một quả bom còn sót lại tại khu đất trống ngay sát Kênh số 11 nên báo cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu của lực lượng chuyên môn Bộ Tư lệnh Thành phố, quả bom có chiều dài 1,15m, đường kính 0,41m, trọng lượng 750 LBS (350 kg), bom sử dụng thuốc nổ Tritonat; đây là loại bom nổ phá M117A1 còn sót lại sau chiến tranh. Đến 23h15 phút sau khi đã được xử lý an toàn, lực lượng công binh sử dụng xe chuyên dụng chở về nơi tập kết vật liệu nổ tại huyện Củ Chi, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 19/5 đến ngày 20/5, miền Bắc và khu vực Thanh Hóa bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa trong vòng một ngày phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm. Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết oi nóng trong ngày. Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng duy trì nhiều ngày tới. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong khi đó, từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng diện rộng trong ngày 19/5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi nóng gay gắt trên 37 độ C.