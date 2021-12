Bản tin 8H: Thưởng Tết cao nhất tại TPHCM gần 1,3 tỷ đồng

TPO - Thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất ở TPHCM là gần 1,3 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngày 29/12, Sở LĐTB-XH TPHCM cho biết, thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cao nhất ở TP là gần 1,3 tỷ đồng/người, thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng này vượt mức cao nhất của Tết Nguyên đán năm 2021 (gần 1,1 tỷ đồng/người). Mức thưởng trung bình Tết Dương lịch 2022 của người lao động là 4 triệu đồng, cao hơn mức trung bình 3,4 triệu đồng của Tết Dương lịch 2021. Mức thưởng trung bình trong Tết Nguyên đán 2022 là 4,2 triệu đồng, gần bằng một nửa so với Tết Nguyên đán 2021 (8,8 triệu đồng/người).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, ngày 30/12, vùng núi phía Bắc tiếp tục có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dưới 13 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ninh Bình-Bạc Liêu đối với ông Vũ Văn Nam, kể từ ngày 31/12/2021 để phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, Sở giao bà Nguyễn Thị Minh Hoa, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ninh Bình-Bạc Liêu, phụ trách trường Trung học phổ thông Ninh Bình-Bạc Liêu. Trước đó, Sở đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về việc khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Nam do có sai phạm về thu tiền học thêm từ năm 2017 đến năm 2020.

Ngày 29/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới với 16 ca nhập cảnh và 13.873 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 8.853 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.694.874 ca nhiễm. Trong ngày có 38.260 ca số bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.302.542 trường hợp. Từ 17h30 ngày 28/12 đến 17h30 ngày 29/12 ghi nhận 245 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.877 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/12, Hà Nội ghi nhận 1.882 ca mắc COVID-19. Theo Sở Y tế Hà Nội, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (252 ca); Hai Bà Trưng (209 ca); Long Biên (205 ca); Nam Từ Liêm (183 ca); Hà Đông (169 ca); Đống Đa (136 ca); Tây Hồ (98 ca). 1.882 bệnh nhân phân bố tại 284 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 661 ca mắc tại cộng đồng ghi nhận tại196 xã phường thuộc 27/30 quận huyện. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 45.159 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 29/12, ông Lê Văn Thành – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Cần Thơ xác nhận, Thành uỷ vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Trần Hồng Thắm – Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ. Theo ông Thành, bà Thắm bị kỷ luật vì liên quan đến sai phạm trong công tác cán bộ, công tác thực hiện quy chế làm việc ở các năm 2018 - 2019. Ngoài ra, bà Thắm cũng bị UBND TP. Cần Thơ thi hành kỷ luật về mặt chính quyền với hình thức cảnh cáo. (XEM CHI TIẾT)

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn về việc thống nhất cho phép UBND quận Hoàn Kiếm sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh, phục vụ du khách. Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm kiến nghị thành phố chấp thuận cho 3 công ty sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh. Vị trí sử dụng, hè phố sát tường nhà và nằm trong phạm vi mặt tiền của toà nhà kết nối với không gian tầng 1. Thời gian cấp phép 6 tháng/lần, sử dụng tạm thời hè phố với 45.000 đồng/m2/tháng. (XEM CHI TIẾT)