Bản tin 8H: Thực hư việc bà Phương Hằng bị phạt 1,5 triệu và được về nhà

Ngày 25/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam) được thả về và chỉ bị phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng. Theo Công an TP.HCM, đây là thông tin sai sự thật. Bà Hằng hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng tại Trại tạm giam T30 ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng phát đi cảnh báo về tình trạng lan truyền nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan vụ án của bị can Nguyễn Phương Hằng. Công an TP.HCM đề nghị người dân không tin, không phát tán chia sẻ những thông tin sai sự thật có liên quan.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 25/3, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo của ngành. Theo đó, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan đã công bố Quyết định số 366/QĐ-TCHQ ngày 18/3/2022 về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thanh San, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh thay cho ông Nguyễn Hồng Linh được điều động bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2022.

Ngày 25/3, cơ quan chức năng huyện U Minh (Cà Mau) đã đình chỉ công tác đối với ông Lư Công Vinh, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Khánh Hội, để làm rõ sai phạm liên quan đến tiền hỗ trợ COVID-19. Theo đó, hồi tháng 2, trong số 1.800 trường hợp được hỗ trợ COVID-19, xã Khánh Hội còn 24 người chưa nhận tiền (1,5 triệu đồng/người) nhưng danh sách quyết toán có đầy đủ chữ ký. Đến ngày 3/3, cán bộ ấp liên hệ với 22 người để trao tiền, 2 người còn lại không liên lạc được nên chuyển tiền trả lại ngân sách. Giải trình với cơ quan chức năng, ông Vinh cho biết, những người trên đã được địa phương liên hệ nhưng không kịp nhận tiền khi thời gian quyết toán đã đến. Ông Vinh sợ người dân mất quyền lợi nên nhờ tìm người ký thay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm nay (26/3) đến ngày 27/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng và ngày 27/3 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Thủ đô Hà Nội từ đêm nay (26/3) đến ngày 27/3, có mưa rào và dông, đêm và sáng trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C. Dự báo, từ đêm 30/3, các tỉnh miền Bắc lại đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, gây mưa rào và rải rác có dông. Từ đêm 31/3 trời rét.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải về tình hình khai thác vận tải hàng không nội địa và quốc tế. Theo đó, tính đến tháng 3/2022, thị trường hàng không quốc tế có 23 hãng hãng không nước ngoài và Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airaways) khai thác đi/đến 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. So với giai đoạn năm 2019, còn 8 quốc gia, vùng lãnh thổ chưa mở lại các đường bay thường lệ đi, đến Việt Nam, gồm: Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Myanma, Macao, Phần Lan, Ý, Thụy Sỹ. Các hãng hàng không khai thác 67 đường bay đi/đến Việt Nam, chủ yếu là khai thác đi/đến 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 24/3 đến 18h ngày 25/3, thành phố ghi nhận 10.803 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 403 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.615); Mê Linh (689); Hai Bà Trưng (689); Hoài Đức (525); Sóc Sơn (495)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.241.567 ca. Trong ngày, Bộ Y tế thông báo Hà Nội có thêm 3 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.317 người.

Ngày 25/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 108.979 ca nhiễm mới với 22 ca nhập cảnh và 108.957 trường hợp trong nước (giảm 11.035 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố, có 83.428 ca cộng đồng. Trong ngày 3 tỉnh bổ sung thêm hơn 50.000 F0. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.761.252 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 175.540 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 5.001.564 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 51 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.196 ca. (XEM CHI TIẾT)