Bản tin 8H: Thực hư thông tin Giám đốc CDC TP.HCM nghỉ việc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), xin nghỉ việc. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, được phân công chỉ đạo trực tiếp Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (ngày 6/7). Tối 8/7, khi chủ trì cuộc họp báo thông tin về việc triển khai Chỉ thị 16 của Thủ tướng trên toàn TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức khẳng định, chưa có thông tin ông Dũng xin nghỉ việc hay thành phố có quyết định cho ông Dũng nghỉ việc. Trước đó, ngày 7/7, ông Dũng cũng cho biết đang làm việc bình thường.

Chiều 8/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản đối với Công ty cổ phần Truyền thông pháp luật Việt Nam. Tổng số tiền Công ty cổ phần Truyền thông pháp luật Việt Nam phải nộp phạt là 75 triệu đồng với 5 lỗi vi phạm, gồm không cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử https://phaplycuocsong.vn/ và đăng, phát các tác phẩm báo chí trên trang thông tin điện tử tổng hợp https://phaplycuocsong.vn/ mà không được sự đồng ý của các đơn vị báo chí khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Tây áp cao cận nhiệt đới với đới gió Đông Nam phát triển đến 5000m, sáng 9/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm. Ngoài ra, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng thiết lập qua khu vực Nam Trung Bộ, sau đó hạ trục dần xuống phía Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên từ nay đến khoảng ngày 11/7, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chiều 8/7, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết một bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn đã tử vong sau 5 ngày điều trị. Nạn nhân là N.T.L. (22 tuổi, trú xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Theo lãnh đạo địa phương, sáng 3/7, chị L. bị một con rắn cạp nia bò lên giường, cắn vào cổ và tay. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc cấp cứu, rồi được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chữa trị. Đến trưa ngày 8/7, chị L. qua đời.

Sáng 9/7, Bộ Y tế cho biết có 425 ca mắc mới COVID-19 với 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình (1), An Giang (1) và 423 ca ghi nhận trong nước, trong đó 377 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (350), Long An (37), Đồng Nai (15), Phú Yên (6), An Giang (5), Khánh Hòa (4), Bắc Ninh (3), Vĩnh Phúc (1), Gia Lai (1), Bạc Liêu (1). Việt Nam có tổng cộng 22.910 ca ghi nhận trong nước và 1.900 ca nhập cảnh. Số ca tử vong: 105 ca. Số ca điều trị khỏi: 8.950 ca. Có thêm 22.647 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 8/7. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 8/7, tại buổi họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, khẳng định: không có chuyện Huế từ chối công dân trở về từ TPHCM. Trên thực tế, ngay trong ngày 8/7, đã có 135 công dân Huế từ TPHCM trở về quê mà không gặp phải sự cản trở nào, nhưng phải khai báo lộ trình, đăng ký thủ tục theo quy định để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó có thông tin một nhóm 26 người là công dân Huế, khi từ TPHCM đi tàu lửa theo lộ trình ga Sài Gòn - Đông Hà (Quảng Trị) vào đêm mùng 7 rạng sáng ngày 8/7, muốn xin xuống Huế nhưng đã bị từ chối. (XEM CHI TIẾT)

Tối 8/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang thông báo tỉnh này đã ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 và 4 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn. Đây cũng là địa phương cuối cùng tại miền Tây ghi nhận ca mắc COVID-19. Ca mắc COVID-19 tên H.T.T.M (nữ, SN 1986), mang mã số BN24315 được Bộ Y tế công bố tối 8/7. Người này buôn bán trái cây tại Chợ Nhỏ Bờ Đất Mới (An Phú Tây - Hưng Long, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Địa chỉ cư trú trước khi về Hậu Giang: nhà trọ tại số 65B1/3GV, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. (XEM CHI TIẾT)