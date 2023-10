Bản tin 8H: Thủ tướng ký quyết định thay đổi nhân sự

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh là Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố.

Ngày 16/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 1197/QĐ-TTg thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố (Tổ công tác). Cụ thể, ông Đặng Quốc Khánh - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường là Tổ phó Tổ công tác thay ông Trần Hồng Hà, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế, Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác. Được biết, Tổ trưởng là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Ngày 16/10, ông Trần Huy Thành, Phó chủ tịch UBND TP Nam Định, tỉnh Nam Định ký quyết định xin lỗi ông Phạm Văn Nỷ và bà Nguyễn Thu Mai (trú xóm 13, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, Nam Định) về việc giải quyết thủ tục hành chính quá hạn liên quan đến vấn đề đất đai. Thư xin lỗi nêu rõ: Ngày 1/6/2012, Trung tâm giao dịch hành chính Một cửa TP Nam Định tiếp nhận hồ sơ của ông Phạm Văn Nỷ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, việc quản lý bàn giao, tiếp nhận hồ sơ thiếu chặt chẽ nên để thất lạc dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đến ngày 28/9 mới tìm thấy hồ sơ và xử lý. Ngày 14/10, Phòng TN&MT phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nam Định trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trực tiếp xin lỗi ông bà.

Chiều 16/10, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao. Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao cho bà Nguyễn Minh Hằng. Tại Quyết định 1176/QĐ-TTg ngày 12/10/2023, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Bà Nguyễn Minh Hằng sinh năm 1976 tại Hà Nội.

Ngày 16/10, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo về việc tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn km337 - km430, tại hai nút giao ở Nghệ An, Thanh Hóa trong 2 ngày, từ ngày 16 đến 18/10. Việc đóng đường này để phục vụ công tác tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa) và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (Nghệ An). Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã đưa vào khai thác tạm từ ngày 1/9.

Khoảng 9h50 ngày 16/10, ông P.Đ.P. (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe tải BKS 76H-004.16 di chuyển qua cầu treo Rạch Ráng bắc qua sông Ông Đốc (thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Chiếc xe, có tải trọng gần 18 tấn chở theo số lượng hàng hóa trên 31 tấn, khi chạy qua cầu (có tải trọng chỉ 5 tấn) đã gây hư hỏng, lún, làm biến dạng thành cầu, ảnh hưởng đến các phương tiện khác lưu thông. Sau sự cố, đơn vị quản lý cầu cho ngưng lưu thông ô tô, chỉ cho xe máy di chuyển qua lại nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn. Ông Trương Ngọc Kiệm, Giám đốc Công ty TNHH Liêm Duyên Hải (đơn vị khai thác cầu), cho biết ước tính thiệt hại vụ việc khoảng 5 tỷ đồng.

Khoảng 18h ngày 16/10, xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn tại cầu vượt dân sinh qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Thời điểm này, 3 xe máy BKS: 86K2 - 6772, 86K6 - 6254 và 86B4 - 156.69 chạy với tốc độ nhanh đã tông liên hoàn vào nhau ngay vị trí giữa cầu. Cú tông mạnh khiến anh L.Q.B (19 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) tử vong tại chỗ, ông N.V.N (58 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Nam) tử vong khi đến bệnh viện. Người điều khiển xe máy còn lại may mắn bị xây xát nhẹ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/10), khu vực Bắc Bộ trời ít mây, ngày nắng hanh khô với mức nhiệt cao nhất 30-32 độ C, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, khu vực từ Quảng Trị-Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm. Từ chiều 18/10, mưa lớn trên khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Ngoài ra, ngày và đêm 17/10, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).