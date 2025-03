Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

TPO - Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Nguyễn Hồng Thanh cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, tại Quyết định 543/QĐ-TTg ngày 7/3/2025, Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Nguyễn Hồng Thanh cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Hồng Thanh sinh ngày 12/12/1972, quê quán xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; trình độ lý luận chính trị: cử nhân; trình độ chuyên môn: thạc sĩ luật kinh tế, cử nhân luật.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra vào cuối ngày 8/3, Vietlott xác định 1 vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2, giá trị hơn 3,67 tỷ đồng. Đây là tờ vé số có 5 cặp số trùng với 6 cặp số của giải Jackpot 1 là 45-38-41-48-43-10 và 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt 08. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 nhận về là hơn 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietlott cũng tìm được 19 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.164 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 26.386 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 8/3, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 36 thửa tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến.Các thửa đất có diện tích 90-220m2/thửa với giá khởi điểm 9,1 triệu đồng/m2. 36 lô đất được mang ra đấu giá là các lô đất được đấu giá không thành công trong phiên được trả 30 tỷ đồng/m2 vào cuối tháng 11/2024. Kết quả, lô đất có giá trúng cao nhất là 48,9 triệu đồng/m2, tương đương tổng giá trị hơn 4,4 tỷ đồng. Lô đất có giá thấp nhất là 29,9 triệu đồng/m2 , tổng giá trị là hơn 5,3 tỷ đồng. 3 thửa đất bị hét giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 trước đó được bán với giá lần lượt là 32,2 triệu đồng/m2, 47,6 triệu đồng/m2 và 47,9 triệu đồng/m2.

Tối 8/3, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong thương tâm trong rẫy cà phê, hồ tiêu của gia đình. Vào chiều cùng ngày, anh Y.Q (SN 1987, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil) và vợ là chị H. T. (SN 1990) vào rẫy của gia đình tại thôn Thuận Nam, xã Thuận An. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, người dân phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong rẫy nên trình báo cơ quan chức năng. Theo thông tin ban đầu, vợ chồng anh Y.Q vào rẫy để tháo gỡ camera giám sát được gắn trên cây sắt cao khoảng 10 m. Không may cây sắt va chạm vào điện lưới khiến 2 vợ chồng bị điện giật tử vong.

Chiều 8/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh T.D.T. (ngụ phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh). Trước đó, ngày 6/3, anh T. bình luận trên mạng xã hội về chủ đề liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Anh T. nêu tên tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, vùng Thanh Nghệ Tĩnh và so sánh về sự phát triển, điều kiện kinh tế xã hội giữa các địa phương. Trong quá trình tranh luận, anh T. bình luận một số nội dung khiếm nhã, "phân biệt địa phương". Một số người chụp lại nội dung bình luận và thể hiện sự bức xúc, lên án, đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi của anh T.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, tại Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 7/3/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tân Uyên. Trước đó, tại Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) ngày 26/2, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Bùi Minh Trí - Bí thư Thành ủy Tân Uyên đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (XEM CHI TIẾT)