Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho ông Lê Minh Chuẩn từ chức

TPO - Thủ tướng Chính phủ đồng ý để ông Lê Minh Chuẩn từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa thay mặt Thủ tướng ký quyết định về việc cho từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo đó, ông Lê Minh Chuẩn được phê chuẩn từ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam từ 30/12/2022. Trước đó, quyết định kỷ luật ông Lê Minh Chuẩn được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký, ban hành giữa tháng 11. Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, bị kỷ luật cảnh cáo do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ngày 31/12, Cục Đăng kiểm Việt Nam ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 99-03D (ở Bắc Ninh) và 50-19D (ở TPHCM) trong thời hạn 3 tháng. Cả 2 đơn vị đăng kiểm trên đã vi phạm quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị đăng kiểm phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét quyết định.

Chiều 31/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Tấn Chân, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, bằng hình thức cảnh cáo. Theo đó,ông Nguyễn Tấn Chân đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu; thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện Tây Hòa vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tối 31/12/2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết theo quy định tại Thông tư số 68/2022/TT-BCA, hộ chiếu được ban hành có thiết kế vẫn giữ nguyên hình thức, chất liệu, đặc điểm bảo an như mẫu hộ chiếu đã ban hành trước đây. Tuy nhiên, có chỉnh lý thông tin tại trang nhân thân, cụ thể: bổ sung thông tin "nơi sinh", đồng thời tách riêng "họ", "chữ đệm và tên" trên 2 dòng riêng biệt. Cục Quản lý xuất nhập cảnh giải thích tách như trên giúp các cơ quan chức năng nước ngoài phân định được đâu là họ, đâu là tên của công dân, hoặc tránh nhầm lẫn trong việc giao dịch cũng như cấp giấy tờ cho công dân Việt Nam. Hộ chiếu phổ thông đã được cấp trước ngày 1/1/2023 theo các mẫu đã ban hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu.

Từ 0h ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường mới với xăng, dầu, mỡ nhờn được áp dụng, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua từ chiều 30/12/2022. Mức thuế môi trường với xăng (trừ ethanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu nhờn, dầu mazut và mỡ nhờn là 1.000 đồng/lít, kg; dầu hỏa 600 đồng/lít. Riêng thuế với nhiên liệu bay, hiện vẫn còn khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nên đề nghị áp mức sàn trong biểu thuế, là 1.000 đồng một lít. Thời hạn áp dụng từ 1/1/2023 đến hết 31/12/2023. Mức thuế mới này sẽ khiến giá xăng bán lẻ tăng từ 0h ngày đầu năm mới 1/1/2023. Cụ thể, giá xăng E5 tăng 950 đồng/lít, giá bán là 20.920 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 1.000 đồng/lít, giá bán là 21.700 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 500 đồng/lít, giá bán là 22.100 đồng/lít.

Ngày 31/12 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 86 ca COVID-19, giảm 73 ca sau 24h. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.231 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 92 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.275 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 26 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 30/12 có 36.768 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.494.182 liều. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày đầu nghỉ lễ toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 11 người (so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm 2022 tăng 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương). Cũng trong ngày đầu nghỉ lễ, trên tuyến đường bộ lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.365 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 14 tỷ đồng, tạm giữ 146 xe ô tô, 1.871 xe mô tô, 14 phương tiện khác; tước 1.325 Giấy phép lái xe các loại. Về vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng phát hiện 1.252 trường hợp; vi phạm về ma túy 4 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.304 trường hợp; cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải 258 trường hợp. (XEM CHI TIẾT)