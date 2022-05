Bản tin 8H: Thành phố Quảng Ngãi có tân Chủ tịch 42 tuổi

Chiều 20/5, HĐND TP Quảng Ngãi khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), để bầu Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại kỳ họp, sau khi nghe Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND TP Quảng Ngãi đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trà Thanh Danh (42 tuổi), Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi. Kết quả, 100% đại biểu bỏ phiếu thống nhất bầu ông Trà Thanh Danh giữ chức Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trà Thanh Danh (giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to; vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 21/5 đến 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở Bắc Bộ còn có thể kéo dài. Ngoài ra, từ nay đến 23/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trưa 20/5, ông Nguyễn Hữu Đoan - Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết, Sở GTVT đã quyết định áp dụng mức giá vé 195.000 đồng/lượt cho tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Ngoài ra, hành khách đi từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn phải chịu thêm 18.000 đồng phí dịch vụ cảng. Chiều ngược lại không phải tốn khoản phí dịch vụ này. Mức giá vé tàu hiện đang được áp dụng là 168.000 - 178.000 đồng/vé cho chiều Sa Kỳ - Lý Sơn. Chiều ngược lại có giá vé 150.000 - 160.000 đồng/vé.

Ngày 20/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. Tại buổi lễ, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng cho ông Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc phụ trách Sở Xây dựng. Được biết, ông Hải năm nay 47 tuổi, quê ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 20/5, ông Hà Bích Sơn - Chủ tịch UBND Phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến em D.M.H. và N.T. (SN 2007, trú xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều cùng ngày, một nhóm 5 thiếu niên đến khu vực bãi biển đường Trần Phú (TP Tuy Hòa) để tắm, không may gặp dòng nước chảy xiết cuốn mỗi em một nơi. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ tại bờ biển TP Tuy Hòa cứu được 3 em, còn H. và T. mất tích. Khoảng 20 phút sau đó, hai em H. và T. được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ cấp cứu nhưng bất thành.

Ngày 20/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.587 ca nhiễm mới tại 51 tỉnh, thành phố (có 1.380 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.706.111 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.151 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.390.032 ca. Từ 17h30 ngày 19/5 đến 17h30 ngày 20/5 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Tây Ninh (1), Trà Vinh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.075 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo quyết định số 22/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, từ ngày 20/5, bà Trần Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - HoSE) được giao phụ trách Ban điều hành HoSE, thay ông Lê Hải Trà vừa bị kỷ luật. Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-HĐTV về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc HoSE. Ông Trà đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. (XEM CHI TIẾT)