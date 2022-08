Bản tin 8H: Sở Y tế TP.HCM chấn chỉnh cơ sở quảng cáo chữa khỏi đồng tính

TPO - Sở Y tế đề nghị các bệnh viện, nơi khám, chữa bệnh phổ biến để nhân viên y tế và người dân đến khám không xem người đồng tính, song tính hay chuyển giới là bệnh, mà phải được khám chữa bệnh bình đẳng, tôn trọng giới tính.

Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới đến các bệnh viện, trung tâm, phòng y tế trên địa bàn. Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Y tế nhận được phản ánh về một số cơ sở khám, chữa bệnh cũng như bác sĩ tự nhận có thể chữa khỏi "bệnh" đồng tính. Sở Y tế đề nghị các bệnh viện, nơi khám, chữa bệnh phổ biến để nhân viên y tế và người dân đến khám không xem người đồng tính, song tính hay chuyển giới là bệnh, mà phải được khám chữa bệnh bình đẳng, tôn trọng giới tính; không phân biệt đối xử, kỳ thị; không được can thiệp, ép buộc những người này điều trị. Sở cho biết, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh, nếu phát hiện các hành vi quảng cáo hay điều trị bệnh đồng tính sẽ xử lý nghiêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu, hôm nay (17/8), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm nay, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Ngày 16/8, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 2.983 ca COVID-19, tăng 1.288 ca so với 24 giờ trước đó. Đây là số mắc và số tăng kỉ lục trong nhiều tháng qua tại nước ta. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.214 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.035.040 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 99 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.370.462 ca nhiễm. Từ 17h30 ngày 15/8 đến 17h30 ngày 16/8 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Điện Biên (1), Quảng Ninh (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.100 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/8, ông Vũ Xuân Bách, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế đã công bố quyết định của Tổng Cục Thuế giao nhiệm vụ phụ trách Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đối với ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai. Thời gian nhận nhiệm vụ từ ngày 15/8. Ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai từ tháng 2/2020. Trước đó, ông Thắng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Biên Hòa. Trước đó vào ngày 15/8, ông Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 17h ngày 16/8, tại khu vực đường Hoàng Sa (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), P.G.H (trú tại Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe cẩu tự hành BKS 30M lưu thông theo hướng cầu Thăng Long đi Nội Bài. Khi đến khu vực vòng xuyến trên đường Hoàng Sa, xe cẩu bất ngờ đâm vào 3 xe ô tô. Chưa dừng lại đó, xe cẩu tiếp tục đâm xe máy BKS 36G1 do anh M.T.S (SN 1998) điều khiển, chở phía sau là M.T.B (SN 2002, cùng trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa). Vụ tai nạn khiến anh B. tử vong tại chỗ, anh S. bị thương được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/8, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và Bí thư Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành. Ban Bí thư nhận thấy, ông Thành chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi kết luận, ký một số văn bản vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch. (XEM CHI TIẾT)

Cục Hàng không vừa ban hành quyết định bị cấm bay thời hạn 6 tháng, kể từ ngày 17/8 tới hết ngày 16/2/2023, đối với nữ hành khách L.M.X.Y (26 tuổi, trú quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Bà Y. được xác định gây rối ở sân bay vì cố ý không chấp hành quy định về an toàn, an ninh hàng không, trật tự công cộng tại cảng hàng không, sân bay. Trước đó, ngày 18/5, bà Y. tạo dáng, nhảy múa để quay TikTok tại sân bay Phú Quốc trong khi máy bay đối diện vẫn bật động cơ và đang lăn vào sân đỗ, rồi đăng lên mạng xã hội. (XEM CHI TIẾT)