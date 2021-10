Bản tin 8H: Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã nhận được 8.787 tỷ đồng

Theo Ban quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19, tính đến 17h ngày 19/10, số dư Quỹ vắc xin phòng COVID-19 là 8.787 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi; trong đó, có 47,7 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Ban quản lý Quỹ cho biết đã có 558.948 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban quản lý Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.053,5 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vắc 7.044,7 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc xin 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày 1.733,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 19/10, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ lật ghe khiến đôi vợ chồng mất tích. Khoảng 16h30 cùng ngày, thi thể người chồng đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 2 km về phía hạ lưu cầu vượt sông Bồ. Thi thể người vợ được tìm thấy tại khu vực bờ sông thuộc xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền). 3 ngày trước, ông T.M.Đ. (67 tuổi) cùng vợ là bà V.T.T. (66 tuổi, trú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) không may bị lật ghe, mất tích khi đang đánh cá trên sông Bồ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/10, khu vực Bắc Bộ thời tiết lạnh vào sáng sớm và đêm, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ ban ngày từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Từ ngày 21/10, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ đêm 21/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc chính thức công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm áp dụng các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn. Cụ thể, 177/177 đơn vị cấp xã và 13/13 đơn vị cấp huyện - tương đương với toàn tỉnh Quảng Ninh đều thuộc Cấp 1 - nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh. Thời gian áp dụng từ 8h ngày 19/10.

Tối 19/10, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 3.034 ca nhiễm mới với 7 ca nhập cảnh và 3.027 trường hợp trong nước (giảm 132 ca so với ngày trước đó) tại 49 tỉnh, thành phố, có 1.220 ca cộng đồng. Trong ngày có thêm 1.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 794.846 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.272 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 870.255 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 19/10, thành phố ghi nhận 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, gồm 1 trường hợp ở quận Hà Đông, 1 trường hợp ở quận Ba Đình, 1 ở quận Cầu Giấy, 1 ở huyện Thường Tín và 1 ở huyện Chương Mỹ. Trong đó, 4 trường hợp về từ tỉnh, thành có dịch là TP.HCM và Bình Dương và 1 trường hợp liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.116 ca mắc COVID-19, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.510 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/10, Chánh Thanh tra Sở TT-TT TPHCM Nguyễn Đức Thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ diễn viên Lê Ngọc Phương Trinh vì hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật về việc giun đất có khả năng chữa trị COVID-19. Theo đó, nữ diễn viên này bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm a khoản 1 Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. (XEM CHI TIẾT)