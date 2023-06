Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thêm nhiệm vụ

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được giao thêm nhiệm vụ làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 707/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam gồm: Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ủy viên Thường trực. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Tối 17/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 3 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối thứ Bảy, ngày 17/6, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2 với giá trị 3.256.525.700 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng trùng kết quả giải Jackpot 2: 07-13-23-34-38-40 | 55. Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 60 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 14 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 718 giải Nhì mỗi giải trị giá 500.000 nghìn đồng và 15.575 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Tối 17/6, lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết khoảng 18h50 cùng ngày xảy ra cháy tại một khu trung tâm thương mại nằm trên phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Theo đó, hoả hoạn xuất phát từ quán Pizza ở dưới tầng hầm B3 của khu trung tâm thương mại. Lửa kèm khói sau đó bốc lên khiến nhiều người hoảng loạn. Vị lãnh đạo thông tin sau khi nhận tin báo, đơn vị đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Tuy nhiên khi tới nơi, nhân viên quán đã tự dập tắt ngọn lửa. Vụ việc không làm ai bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện quạt hút mùi của quán.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ 18-19/6, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%. Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 21/6. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Thanh Hóa đến Phú Yên còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 17/6, Bộ Y tế đưa tin cả nước ghi nhận 251 ca nhiễm COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.619.267 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 55 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.773 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 14 ca, tăng 1 ca so với hôm trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, nước ta đã tiêm được 266.457.817 liều vắc-xin COVID-19.

Liên quan tới vụ trẻ bị đánh trong thời gian tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), Đại diện UBND huyện Thanh Oai cho biết huyện đã yêu cầu nhà chùa dừng tổ chức các khoá tu. Tối 17/6, vị phụ huynh có tên N.T.G.N thông tin đã gặp mặt chủ trì chùa Cự Đà cũng như đại diện Ban Tổ chức khoá tu. Qua đó, hai bên thống nhất các nội dung về việc xin lỗi gia đình học sinh, đồng thời Ban Tổ chức trả lại toàn bộ kinh phí khoá tu vừa qua. Trước đó, phụ huynh này đăng tin trên mạng xã hội về việc con trai 11 tuổi bị bạn đánh ở khóa tu của chùa Cự Đà, bị chấn thương tay. (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/6, anh Lê Khánh Hòa cho biết, con cá trắm đen nặng 40 kg do nhóm của anh câu được hai ngày trước đã được một người ở TPHCM trả giá 50 triệu đồng. Theo anh Hòa, số tiền bán cá kết hợp số tiền từ bán 1.000 con chuột mồi câu cá lóc trong chương trình thiện nguyện trước đó (63,5 triệu đồng), tổng có 113,5 triệu đồng sẽ được dùng để làm từ thiện. Tối 15/6, nhóm thợ câu của anh Hòa bất ngờ câu được con cá trắm đen khủng sau 7 ngày cắm câu ở đập Khe Là (xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Con cá có trọng lượng 40,5 kg và được xác định là con cá trắm đen lớn nhất bắt được ở hồ thủy lợi này. (XEM CHI TIẾT)