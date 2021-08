Bản tin 8H: Phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và bộ, ngành, địa phương ngày 8/8, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở GTVT TP Hải Phòng không tham mưu cho lãnh đạo thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về lưu thông hàng hóa. Bộ trưởng GTVT cũng thay mặt ngành giao thông và các địa phương nhận trách nhiệm với các doanh nghiệp về tình trạng ùn tắc giao thông ở một số nơi thời gian qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9/8) đến 11/8, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; vùng núi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Khu vực Hà Nội từ nay đến 11/8, có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%.

Sáng 9/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.155 ca nhiễm mới với 15 ca nhập cảnh và 5.140 ca ghi nhận trong nước (786 ca trong cộng đồng). Tính đến sáng 9/8, Việt Nam có 215.560 ca nhiễm trong đó có 2.360 ca nhập cảnh và 213.200 ca nhiễm trong nước. Tổng số ca được điều trị khỏi là 71.497 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 501 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, sáng 8/8, tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 xã Mai Đình (Hiệp Hòa) phát hiện trường hợp người dân sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 (test nhanh) được đóng dấu treo của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) nhưng không có tên người được test để qua chốt vào địa bàn huyện. Bà Lại Thị Nguyệt, Giám đốc TTYT thành phố Bắc Ninh, khẳng định, xác nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nói trên là giả mạo. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/8, UBND huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 210 triệu đồng đối với 21 người (10 triệu đồng/người) vì tụ tập tổ chức ăn nhậu giữa lúc địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 16. Trước đó, Facebook cá nhân của một công dân ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, đăng nhiều hình ảnh một nhóm người tụ tập ăn nhậu trong một cánh rừng tại địa phương và ghi nội dung "Tình hình dịch bệnh quá nên phải trốn vào rừng". (XEM CHI TIẾT)

Tối 8/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 147 ca tử vong (3251-3397) tại 7 tỉnh, thành phố. Như vậy trong ngày 8/8 Bộ Y tế đã ghi nhận 381 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đến nay Việt Nam đã có 3.397 bệnh nhân COVID-19 tử vong kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện tại nước ta. (XEM CHI TIẾT)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc siết chặt cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội toàn TP. Theo đó, UBND TP Hà Nội đề nghị phải theo mẫu giấy đi đường đã được ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29-7-2021 của UBND TP. Người đi đường xuất trình kèm theo: Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. (XEM CHI TIẾT)