Bản tin 8H: Phát hiện một bộ xương cháy đen tại khu công nghiệp ở Long An

TPO - Chiều 13/12, Công an tỉnh Long An cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện một bộ xương cháy đen ở hiện trường đám cháy thuộc khu vực Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú trong khu công nghiệp Hải Sơn (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Trước đó, khoảng 8h ngày 10/12, hỏa hoạn xảy ra ở Công ty TNHH công nghệ Silicon Vĩnh Phú và Công ty Cổ phần dầu nhờn BPOIL. Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng xác định có 1 công nhân mất tích là ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, ngụ tại ấp An Thạnh 2, xã Thạnh Đông 1, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang). Sau 2 ngày tìm kiếm, công an mới phát hiện một bộ xương cháy đen. Hiện bộ xương đã được đưa đi giám định, đang chờ kết quả.

Liên quan đến vụ việc cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích bí ẩn thời gian dài, chị Q.N. (chị gái Hải Như) cho biết gia đình đang rất bức xúc khi có đối tượng lợi dụng vụ việc của em gái chị để thực hiện ý đồ cá nhân, có dấu hiệu lừa đảo. Theo chị N., trong khoảng thời gian đầu khi Hải Như mất tích, có một người đàn ông tên Cao Bảo T. thường xuyên livestream với tư cách "thầy" để xem quẻ, bói, tiên đoán các thông tin liên quan đến nạn nhân. Chị N. tố T. bài đăng kêu gọi quyên góp, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng để tiếp tục "gieo quẻ", "xem" chân tướng vụ việc. Chị N. nói thêm T. đã xoá các bài đăng này. Ngoài ra, chị N. khẳng định T. xuyên tạc, vu khống, loan tin thất thiệt về cô gái 23 tuổi gây ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/12, do tác động của khối không khí lạnh gây nên tình trạng rét khô, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn giảm xuống còn 8-10 độ C; trung du và vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiệt độ sáng sớm và ban đêm hạ còn 10-12 độ C. Khối không khí lạnh tăng cường, gió Đông Bắc khô mở rộng xuống miền Trung, khiến mưa ở khu vực này cũng giảm dần, chỉ còn xuất hiện rải rác ở vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam, lượng dưới 10mm. Khối không khí lạnh khô cũng ảnh hưởng tới cả các tỉnh phía Nam, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào có mưa. Nền nhiệt đêm ở Tây Nguyên tiếp tục duy trì mức thấp từ 16-18 độ C, Nam Bộ nhiệt độ cũng giảm nhiều, trong đó rõ nhất là các tỉnh thành phố miền Đông. Ngày 13/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 366 ca COVID-19, giảm 17 ca so với ngày hôm trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.521.388 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 106 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.609.783 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 47 ca. Ngày 12/12 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Bến Tre. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.179 ca. Trong ngày 12/12 có 45.867 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.971.275 liều. (XEM CHI TIẾT) Ngày 13/12, Thanh tra tỉnh Bình Định cho hay, có yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh thu hồi diện tích 7.947,3m2 cho thuê không đúng thẩm quyền đối với bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ ông Trần Công Sý – nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh). Theo đó, giai đoạn 2013-2014, bà Nhạn làm thủ tục thuê đất Đồi Lâm Viên là đất di tích, thắng cảnh trong 50 năm để xây dựng Dự án trung tâm vui chơi giải trí, thể thao Vĩnh Thạnh. Qua thanh tra cho thấy, việc UBND huyện Vĩnh Thạnh cho bà Nhạn thuê đất chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định là không đúng thẩm quyền theo quy định. (XEM CHI TIẾT) Khoảng 14h15 ngày 13/12, tại căn tin trường Trung học cơ sở Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, trong lúc ông Ngô Đức Trung, 42 tuổi chủ căng tin đang nấu mì để bán cho học sinh, bếp gas mini bất ngờ bị nổ. Vụ nổ làm ông Trung bị bỏng cánh tay phải, mặt phải; 10 em học sinh đứng gần có dấu hiệu bị bỏng nhiều nơi. Sau đó, 10 học sinh được đưa đến trạm y tế của xã để sơ cứu. Qua thăm khám có 6 học sinh không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nên trạm y tế cho về. 4 học sinh còn lại bị bỏng đã được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hiện, sức khỏe 4 em đã ổn định. (XEM CHI TIẾT) Tú Oanh