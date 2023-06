Bản tin 8H: Ông Nguyễn Hải Long thôi làm Phó tổng giám đốc Agribank

TPO - Agribank vừa thông báo ông Nguyễn Hải Long thôi giữ chức danh Phó tổng giám đốc ngân hàng này từ ngày 24/6.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa phát đi thông báo liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Hải Long sẽ thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Agribank kể từ ngày 24/6/2023. Agribank không công bố thông tin hay giải thích về lý do ông Long thôi chức. Ông Nguyễn Hải Long sinh năm 1974, được bổ nhiệm vào vị trí Phó tổng giám đốc Agribank từ ngày 1/10/2014. Sau khi ông Long thôi chức Phó tổng giám đốc, ban điều hành Agribank còn 9 thành viên. Trong đó, ông Phạm Toàn Vượng là Tổng giám đốc và 8 Phó tổng giám đốc, gồm bà Nguyễn Thị Phượng, ông Phạm Đức Tuấn, ông Tô Đình Tơn, ông Trần Văn Dự, Nguyễn Quang Hùng, bà Phùng Thị Bình, ông Hoàng Minh Ngọc và ông Lê Hồng Phúc.

Ngày 25/6, thông tin từ BHXH Việt Nam liên quan kết quả triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam 6 tháng đầu năm cho biết, về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT. Hệ thống đã xác thực trên 86,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, Hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 117,5 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn quốc đã có 12.455 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 97,27% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc), với trên 29,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Chiều 25/6, lãnh đạo UBND huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, vào khoảng 17h20 cùng ngày, người dân phát hiện quả bom kể trên tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Theo đó, anh Trịnh Công Bình (SN 1972, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông) dùng máy múc đất để hạ taluy cho gia đình ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1981, cũng ở thôn Cầu Khai), phát hiện có một quả bom. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định quả bom trên là loại bom của Mỹ, dài 1,2m đường kính 0.45m và nặng khoảng 340kg. Lực lượng quân sự huyện Văn Yên đã làm các thủ tục bàn giao cho ban chỉ huy quân sự xã Mậu Đông canh gác, bảo đảm an toàn quanh khu vực quả bom để làm thủ tục hủy nổ.

Sau vụ việc hàng loạt ô tô, xe máy sử dụng chìa khóa thông minh bị "vô hiệu hóa" ở ngã 3 phố Vọng - Nguyễn An Ninh (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin & Truyền thông) cho biết, đơn vị đã cử thêm các tổ nghiệp vụ đến một số địa điểm trên địa bàn Hà Nội sau khi nhận được những phản ánh tương tự vụ việc tại phố Vọng từ người dân. Ngoài ra, để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân khi thiết bị khóa thông minh ô tô, xe máy (smartkey) và các trường hợp khác bị hiện tượng can nhiễu vô tuyến, Cục Tần số vô tuyến điện đã thiết lập số hotline 0862.92.92.92.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/6 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi hơn 80mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi hơn 70mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trên biển, ngày và đêm 26/6, ở khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày 25/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 29 ca nhiễm COVID-19 mới, thấp nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Số ca nhiễm mới trong tuần qua cũng giảm so với tuần trước đó, trung bình ghi nhận hơn 100 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.620.076 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.973 ca. Cả nước không còn bệnh nhân nặng. Nhiều tuần qua cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 24/6 có không có liều vắc-xin phòng COVID-19 nào được tiêm. Hiện tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.467.081 liều.

Ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa ký văn bản chỉ đạo UBND huyện Cát Tiên tăng cường phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Theo ông Phạm S., UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt về công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Tuy nhiên, ngày 22/6, tại xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên xảy ra vụ đuối nước làm 3 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em. UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên và Chủ tịch UBND xã Đồng Nai Thượng vì triển khai chưa quyết liệt, đầy đủ các biện pháp phòng, chống đuối nước, để xảy ra tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn. (XEM CHI TIẾT)