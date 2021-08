Bản tin 8H: Nữ cán bộ sở dùng tên giả nói ra đường để mượn tiền

Liên quan đến vụ nữ cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên khai tên giả khi bị lập biên bản “ra đường không cần thiết”, ông Đặng Ngọc Anh – Giám đốc Sở cho biết, bà Đ.T.L.L đã có giải trình; thừa nhận khai tên giả lúc kiểm tra, nhưng sau đó gọi lại cho UBND xã Bình Kiến để đính chính. Bà L. cho biết, hẹn gặp ông L.X.H, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên, để mượn tiền. Khi bị kiểm tra, bà L. lo sợ nên nhảy vào ô tô ông H. Trước đó, khi bị phát hiện đỗ xe trên lòng đường ở TP.Tuy Hòa, ông H. hôm 10/8 khai “đi xem đất”. Hai người bị phạt 2 triệu đồng/người. Sau đó quyết định xử phạt của bà L. bị thu hồi vì dùng tên giả là N.T.Q.N. và thay bằng văn bản mới.

Bà L (áo đen) giải trình gặp Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Phú Yên để mượn tiền. Ảnh: NLĐ

Chiều 17/8, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long gửi Hội đồng hương Bình Định tại TP HCM. Nội dung văn bản này cho biết, từ 15/8, Bình Định sẽ thực hiện 50 chuyến ôtô để đưa công dân từ TP HCM về quê, mỗi chuyến khoảng 20 người, đề nghị Hội thông báo việc đăng ký, lập danh sách những người dân có nguyện vọng trở về quê… Tối cùng ngày, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Bình Định khẳng định văn bản trên là giả mạo. Hiện UBND tỉnh Bình Định không có chủ trương đưa người về quê bằng ô tô, mà đang tiếp tục tổ chức thêm các chuyến bay miễn phí.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ đêm nay (18/8) đến sáng 20/8, khu vực Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm, ngày nắng nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên; trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngày 17/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội. Theo đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức Cảnh cáo; thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Tứ - cựu Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Trong cuộc họp ngày 17/8, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật đối với một số cá nhân nguyên là lãnh đạo TP.HCM. Theo đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Thành Tài – cựu Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân TP.HCM, Trần Vĩnh Tuyến – cựu Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM và Trần Trọng Tuấn – cựu Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 17/8, đại diện lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thông tin trên mạng xã hội về 10 trẻ em ở phố Đội Cấn là bệnh nhân COVID-19 là thông tin sai sự thật. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "ngõ 68 Đội Cấn có 1F0 bị phong toả mà dân cứ cho trẻ con ra sân chung chơi. Giờ hơn 10 cháu từ 2 tuổi đến 10 tuổi bị F0. Đội Cấn phong toả mạnh", đi kèm với hình ảnh xe cứu thương và rất đông người mặc đồ bảo hộ phòng chống COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/8, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.605 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 9.595 ca ghi nhận trong nước (4.465 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 293.301 ca nhiễm, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 171/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.983 ca nhiễm). (XEM CHI TIẾT)

Tối 17/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 331 ca tử vong. Trong đó, TP.HCM chiếm đa số với 285 ca tử vong. Như vậy tổng số ca tử vong do COVID-19 từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam tính đến 17/8 là 6.472 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. (XEM CHI TIẾT)