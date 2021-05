Bản tin 8H: Nhân viên y tế ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Giang

Chiều 26/5, lãnh đạo UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) thông tin về việc một nhân viên y tế bị kiệt sức, ngất xỉu khi đang test kháng nguyên nhanh, sàng lọc COVID-19 cho người dân tại Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Theo vị lãnh đạo, vào sáng cùng ngày, đoàn tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho khoảng 6,8 nghìn người dân và công nhân đang sinh sống tại thôn Núi Hiểu. Do lượng người lấy mẫu xét nghiệm đông, nhân viên y tế phải làm việc liên tục trong điều kiện bảo hộ nghiêm ngặt, nóng bức nên có một nhân viên y tế bị kiệt sức, ngất xỉu. Nhân viên y tế bị ngất là ở đoàn tình nguyện Hải Dương, là sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Nhân viên y tế ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngày 26/5, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Chang Thị Dung (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là đối tượng trốn cách ly tập trung. Dung là trường hợp F1 đã trốn khỏi nơi cách ly y tế tập trung tại xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo. Trước đó, Dung sống ở bản Chế Nhù, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, khu vực đang thực hiện phong tỏa. Ngày 20/5, Dung bỏ trốn khỏi khu vực phong tỏa để bắt xe về Hà Nội, khi qua chốt kiểm dịch tại đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo thì bị phát hiện, đưa về khu cách ly tập trung tại xã Mùn Chung. Đến chiều ngày 24/5, Dung tiếp tục bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Ngày 26/5, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, bệnh viện này đang đề nghị cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bảo vệ của bệnh viện. Theo đó, vào 0h50 cùng ngày, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thúy P. (37 tuổi ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) vào viện với chẩn đoán hôn mê, nhiễm độc giáp, tai nạn ngộ độc và phơi nhiễm rượu, theo dõi đột quỵ não. Trong số người nhà bệnh nhân, ông Khổng Cường A. (37 tuổi, ở đường Phùng Chí Kiên, TP Lạng Sơn) không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện, còn hành hung nhân viên bảo vệ khi được nhắc nhở.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 26/5 và sáng sớm 27/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 27/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông trên vùng biển. Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Sáng 27/5, Bộ Y tế cho biết có 25 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội. 24 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (23), Lạng Sơn (1). Như vậy Việt Nam có tổng cộng 4.621 ca ghi nhận trong nước và 1.490 ca nhập cảnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 163.196. Có thêm 795 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 26/5. Tính đến 16h ngày 26/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.034.867 liều. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Chủ tịch Hội đồng thay ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Cũng với đó, Thủ tướng cũng quyết định phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định 5 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết 53/NQ-CP thông qua chủ trương thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã ký ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Quỹ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Quỹ do Bộ Tài chính quản lý. (XEM CHI TIẾT)