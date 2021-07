Bản tin 8H: Nam công nhân ra ngoài mua bánh mì bị cho thôi việc

Ngày 19/7, anh Trần Văn Em (ngụ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết được Giám đốc TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành thông báo cho nghỉ việc. Lý do đưa ra là sợ lây lan dịch bệnh vì anh Em đã ra ngoài. Theo nam công nhân, công ty cũng trả tiền công 25 ngày làm việc cho anh và hứa khi nào có công trình mới sẽ gọi anh đi làm lại. Được biết, anh Em làm tại công trường dự án Champarama Resort Spa (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) từ ngày 24/6. Trước đó vào chiều 18/7, anh Em bị giữ giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, xe máy khi đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Phía phường cho rằng bánh mì không phải thực phẩm, nên anh Em bị quy ra đường với lý do không cần thiết.

Lãnh đạo UBND TP Nha Trang cho biết đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa gọi anh Trần Văn Em lên trả lại xe máy và giấy tờ tùy thân.

Tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 19/7, ông Trần Phước Anh, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM thông tin về trường hợp một công dân Hàn Quốc tử vong do COVID-19. Ông Phước Anh cho biết, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã liên hệ với các cơ quan liên quan như Bệnh viện Chợ Rẫy, Công an TP.HCM, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để phối hợp xử lý. Những thông tin cụ thể về dịch bệnh sẽ do bệnh viện và công an cung cấp. sáng cùng ngày, Sở có công hàm thông báo chính thức cho Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM, đồng thời gửi thư chia buồn đến gia đình bệnh nhân quá cố.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay (20/7), ở phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Chiều và đêm nay (20/7), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Sáng 20/7, Bộ Y tế cho biết có 2.155 ca mắc mới COVID-19 với 1 ca nhập cảnh và 2.154 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 251 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 20/7, Việt Nam có tổng cộng 60.180 ca mắc, trong đó 58.100 ca trong nước và 2.080 ca nhập cảnh. Đến nay đã có 11.047 ca được điều trị khỏi. Hiện còn 118 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 18 ca nguy kịch đang điều trị ECMO. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 64.226 xét nghiệm cho 214.746 lượt người. Trong ngày 19/7 có 21.595 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 616/QĐ-TTg, ngày 28/4/2021, bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Sau đó, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã bàn giao công tác Đảng cho Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2; bàn giao công tác Chính trị cho Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2. (XEM CHI TIẾT)

Tối 19/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội thông báo khẩn tìm người đã đến một nhà thuốc trên phố Láng Hạ, nơi có 3 nhân viên mới được ghi nhận là ca nhiễm COVID-19. Cụ thể, CDC Hà Nội phát thông báo tìm người đã đến Nhà thuốc Đức Tâm, số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa, trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 19/7. Theo thông báo, người đã đến nhà thuốc trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02435625581 (TTYT Quận Đống Đa), 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 19/7, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu phường Vĩnh Hòa trả lại phương tiện, giấy tờ cho một công nhân mua bánh mì bị tổ liên ngành thu giữ khi kiểm tra việc tuân thủ giãn cách xã hội. Trước đó, trong clip do ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa lan truyền trên mạng xã hội cùng ngày, lực lượng chức năng đã thu giữ xe của một công nhân đang thi công tại dự án du lịch, đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống vào chiều 18/7. Lý do cán bộ kiểm soát đưa ra là mua đồ ăn không thiết yếu gây bức xúc trong dư luận. Hiện, ông Thọ không được phân công chỉ đạo các chốt kiểm soát, đồng thời phải làm kiểm điểm và xin lỗi người dân. (XEM CHI TIẾT)