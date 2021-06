Bản tin 8H: Mua Vietlott qua tin nhắn điện thoại, một người trúng Jackpot gần 30 tỷ

TPO - Chiếc vé trúng Jackpot có giá trị gần 30 tỷ đồng là của một khách hàng mua Vietlott qua tin nhắn SMS.

Kết quả xổ số Vietlott tối 9/6 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 752 loại hình xổ số Mega 6/45, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được một chiếc vé trúng Jackpot trị giá 29.292.855.500 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 02 - 07 - 18 - 20 - 24 – 36. Theo Vietlott, chiếc vé trúng Jackpot có giá trị gần 30 tỷ đồng là của một khách hàng mua Vietlott qua tin nhắn SMS. Người chơi trúng Jackpot này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ 6 của tháng 6. Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng ngày 8/6, thị trường ghi nhận 1 vé Vietlott loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 trị giá 3,1 tỉ đồng; kỳ quay số ngày 5/6, có 1 vé Power 6/55 trúng Jackpot 2 với số tiền 3,1 tỉ đồng; kỳ quay số ngày 3/6, có 2 vé trúng Jackpot 1 và 2 với số tiền là hơn 58 tỉ đồng và hơn 3,2 tỷ đồng; tối 1/6, một người trúng Jackpot 2 hơn 4,4 tỷ đồng.

Chiều 9/6, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 (Đội 1, Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt nữ tài xế Nguyễn Thị. H. (27 tuổi, trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, khoảng 9h20 ngày 7/6, nữ tài xế H. điều khiển ôtô con BKS 12A-031.xx, lưu thông theo hướng Nội Bài về Vĩnh Phúc, đi ngược chiều trên cao tốc khi đến IC4 (Km25). Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế H. thừa nhận do thiếu quan sát đã đi quá đường nên điều khiển xe chạy ngược chiều trên cao tốc khoảng 20 mét. Theo quy định, nữ tài xế H. sẽ bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Mới đây, một nữ sinh lớp 11 có tên H.L. lên mạng xã hội tố bị cô giáo dạy Văn cũ lập nhóm chat kín miệt thị ngoại hình. Theo bài đăng, vào năm 2018 - 2019 (khi H.L. học lớp 8 - 9), cô giáo đã lập nhóm chat với những học sinh thân thiết (học cùng lớp với L.), nói xấu về ngoại hình của L., còn dùng những từ ngữ miệt thị, dung tục. Mới đây, L. được bạn cũ cho xem ảnh chụp màn hình những đoạn tin nhắn đó. Trước sự việc gây ồn ào này, bà Lưu Thị Miên, Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Bàn (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, đang xác minh thông tin. Theo bà Miên, cô giáo nói trên từng là giáo viên hợp đồng tại trường, nhưng đã nghỉ từ ngày 1/6. Dù vậy, chiều 9/6, ban giám hiệu đã cho mời cô giáo đến trường giải trình.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ngày và đêm nay (10/6), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hà Nội ngày mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, sáng nay (10/6), tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS -CoV-2 gồm: L.H.Đ.A (SN 2008, trú tại phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh) và bệnh nhân P.Q.H (SN 1972, xóm Trung Hoà, xã Tân Lâm Hương, Huyện Thạch Hà). Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân L.H.Đ.A vào chiều ngày 3/6 có tắm tại điểm tắm nước công cộng do huyện Lộc Hà quản lý. Bệnh nhân được đưa đi cách ly y tế tập trung tại trường tiểu học Thạch Hưng vào sáng ngày 9/6. Còn bệnh nhân P.Q.H là thành viên thứ 4 của gia đình có 3 mẹ con dương tính với SARS CoV-2 đã công bố trước đó (BN 9245, BN 9247, BN 9248). (XEM CHI TIẾT)

Sáng 10/6, Bộ Y tế cho biết có 70 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Long An và 66 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể tại: TPHCM ghi nhận 26 ca, Bắc Ninh có thêm 23 trường hợp, Bắc Giang có 16 ca, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 1 ca; trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 8.020 ca ghi nhận trong nước và 1.615 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 6.450 ca. Số ca tử vong: 55 ca. Số ca điều trị khỏi: 3.636 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 184.749. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau Tăng Vũ Em cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với nữ chủ quán nhậu Huyền Cát Tường (phường 8, thành phố Cà Mau) và 5 người khách. Theo quyết định xử phạt, chủ quán nhậu Huyền Cát Tường và 5 người khách bị phạt tổng cộng 90 triệu đồng (15 triệu đồng/người) do vi phạm về chỉ thị phòng chống dịch COVID-19. Trước đó vào tối 2/6, lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cà Mau phát hiện chủ quán nhậu Huyền Cát Tường cùng 5 người khách đang tụ tập ăn nhậu, ca hát. (XEM CHI TIẾT)