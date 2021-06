Bản tin 8H: Một người ở Huế bấm được biển số ngũ quý 75A-222.22

Ngày 18/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận biển số 75A-222.22 đã được cấp cho chiếc ôtô 5 chỗ của anh Đ.V.T, ngụ tại TP Huế. Chiếc xe này (Hyundai Accent, màu trắng) đã làm thủ tục đăng kiểm và đang đợi Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp chứng nhận đăng ký ôtô. Trước đó, vào sáng 17/6, anh T. đến Trung tâm Hành chính Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế làm thủ tục đăng ký cho xe mới. Sau đó, anh T. tự bấm số ngẫu nhiên và được biển số ngũ quý trên. Anh T. khẳng định, chính tay bấm số, không hề có chuyện mua số. Được biết, anh T. đã bán chiếc xe BKS 75A-222.22 khi có người hỏi mua vì thấy bản thân không hợp, cũng không muốn trở thành tâm điểm bàn tán. Anh T. mua chiếc xe giá gần 500 triệu đồng.

Người bấm được biển số "siêu đẹp" chỉ là một lao động hành nghề lái xe chở hàng. Ảnh: NLĐ

Từ chiều 18/6, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc TP.HCM sẽ giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ ngày 19/6. Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, đó là thông tin sai sự thật. Theo ông Đức, hiện tại dù dịch bệnh trên địa bàn có diễn biến rất phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của thành phố. Trước đó gần 2 tuần, TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 toàn thành phố và theo Chỉ thị 16 tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12). Sáng 14/5, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã quyết định áp dụng Chỉ thị 15 thêm 2 tuần toàn thành phố.

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19, số dư Quỹ vắc xin tính đến 17h ngày 18/6 là 5.772 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); tổng số tổ chức, cá nhân đã đóng góp là 321.783. Đến nay còn 43 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 nhưng chưa chuyển, chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết. Bộ Y tế đang lên kế hoạch cho chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, triển khai chích ngừa vắc xin COVID-19 cho trên 70 triệu người. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu cuối năm 2021, đầu năm 2022 có miễn dịch cộng đồng.

Khoảng 10h ngày 18/6, khi kiểm tra khu bốc dỡ hàng hóa tại sân ga B tại ga Hà Nội, tổ công tác của Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm TTATGT đường sắt phát hiện trong một lô hàng của tàu thống nhất SE8 có 2 xe mô tô nhãn hiệu BMW và Spacy có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Sau đó, tổ công tác đã mời hai người đàn ông có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đến trụ sở để làm việc. Hai người này thừa nhận mua xe trên mạng với giá 100 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm TTATGT đường sắt cho biết, có nhận được nhiều cuộc điện thoại xin xỏ để lấy phương tiện nhưng đơn vị quyết định tạm giữ 2 phương tiện trên. Được biết, chiếc xe mô tô BMW được cho là hàng hiếm tại Việt Nam với giá bán trên dưới 600 triệu đồng.

Chiếc BMW bị tạm giữ. Ảnh: Dân trí

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày 19/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp diễn trạng thái nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến 38-39 độ C. Có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt tới 40 độ C, độ ẩm tương đối 40-60%. Ngày 20-21/6, nắng nóng gia tăng cường độ và xuất hiện trên diện rộng. Tại khu vực miền Bắc, nhiệt độ cao nhất lên tới 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao kéo dài từ 10 giờ đến 19 giờ, độ ẩm thấp 40-55%, trong ngày ít khả năng xảy ra mưa dông. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 21/6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Sáng 19/6, Bộ Y tế cho biết có 94 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (40), Bắc Ninh (15), Nghệ An (13), Bình Dương (12), Bắc Giang (9), Tiền Giang (3), Hà Tĩnh (1), Đà Nẵng (1); trong đó 86 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 10.836 ca ghi nhận trong nước và 1.672 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.266 ca, trong đó có 1.938 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca tử vong là 62 ca. Số ca điều trị khỏi là 4.733 ca. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.311.345 xét nghiệm cho 5.147.851 lượt người. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung quyết định, từ 0h ngày 19/6 thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Diễn Châu thì vẫn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 tại 6 xã: Minh Châu, Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung, Diễn Kim; các xã còn lại thì thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. TP. Vinh sẽ tổ chức xét nghiệm sàng lọc thông qua test nhanh trên địa bàn, tối đa thực hiện trong 2 ngày. Đặc biệt, phải tập trung test nhanh cho người dân trong vòng bán kính 300m tại ngã 3 giao nhau giữa đường Phạm Đình Toái và Hà Huy Tập (TP Vinh) ngay trong đêm 18/6. (XEM CHI TIẾT)