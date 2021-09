Bản tin 8H: Mất liên lạc với 37 người vào rừng thu hoạch nông sản

Chiều tối 25/9, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), cho biết địa phương đang tìm cách liên hệ để thông tin tới nhóm người dân của xã đang vào rừng thu hoạch nông sản phụ, sớm tìm nơi tránh trú, đảm bảo an toàn khi mưa lũ xảy ra. Theo ông Bắc, địa phương có 37 người dân đang đi thu hoạch nông sản phụ, canh giữ lúa rẫy chưa thể liên lạc được. Ông Bắc thông tin thêm, người dân địa phương khi vào rừng thường không có sóng điện thoại, trước khi đi đều mang theo lương thực, thực phẩm để ở dài ngày trong rừng.

Chiều 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã phê bình Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi đã lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, thị xã Giá Rai và huyện Vĩnh Lợi đã lơ là trong việc quản lý đội ngũ lái xe ra, vào địa bàn, dẫn đến phát hiện 2 ca mắc COVID-19 là tài xế. Qua truy vết 2 ca này, lực lượng chức năng tiếp cận có hơn 20 F1. Chủ tịch Bạc Liêu cũng giao Công an tỉnh khẩn trương làm rõ các nội dung có liên quan đến 2 trường hợp lái xe nêu trên, xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch.

Chiều tối 25/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở địa chỉ 324 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai người la hét cầu cứu trong căn nhà khóa kín. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phá cửa, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hai người được giải cứu là ông Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969) và vợ là Nguyễn Thị Hà Phương (SN 1986). Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một xe máy và một số vật dụng khác đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Ngày 25/9, 6 ngư dân ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, đã đoàn tụ với gia đình an toàn. Trước đó, rạng sáng ngày 24/9, tàu cá mang số hiệu NA 80040TS của anh Phạm Anh Sơn (trú tại phường Nghi Hải) trên đường vào bờ đến khu vực gần đảo Ngư bị dông lốc đánh chìm. Máy bơm bị hỏng, chủ tàu kêu gọi anh em kiểm tra đồ bảo hộ và quyết định bỏ tàu cứu người. Sau hơn 2 giờ, cả 6 ngư dân đã bơi vào bờ ở vùng biển xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to. Những nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc Trung Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Ngày và đêm 26/9, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Tối 25/9, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới COVID-19 với 24 người nhập cảnh và 9.682 trường hợp trong nước (tăng 1.152 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố, có 4.377 ca cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (651), TP. Hồ Chí Minh (260), Đồng Nai (193). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.940 ca/ngày. Bộ Y tế cho biết, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 746.678 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Trong ngày 25/9, Việt Nam ghi nhận 180 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành. Như vậy trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 220 ca/ngày. Số tử vong trong tuần giảm 12,1% so với tuần trước đó; riêng TPHCM giảm 10,5%, Bình Dương giảm 12,6%, Đồng Nai giảm 15,4%, Long An giảm 15,8%. Cụ thể: TPHCM (123), Bình Dương (34), Đồng Nai (7), An Giang (3), Tiền Giang (3), Tây Ninh (3), Bến Tre (2), Đà Nẵng (2), Bình Thuận (1), Kiên Giang (1), Cần Thơ (1). Thống kê cho thấy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca. (XEM CHI TIẾT)