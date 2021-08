Bản tin 8H: Mắc COVID-19 do vợ đi đám tang, Phó Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ

Ngày 5/8, lãnh đạo huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng do lơ là phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, bà T.T.T. ở ấp Trà Lây 2, xã Thuận Hưng, từ vong vào sáng 29/7 sau khi được người nhà đưa về từ khoa Nhiễm E của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Ngành y tế xác định mẹ, con gái và một người họ hàng của bà T. mắc COVID-19 do tiếp xúc với bảo vệ dương tính với SARS-CoV-2 của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Trong thời gian giãn cách, đám tang của bà T. vẫn diễn ra từ 29-31/7, với khoảng 20 người đến viếng, trong đó có vợ phó chủ tịch UBND xã Thuận Hưng. Chiều 5/8, vợ, chồng ông Tài và 3 người khác được xác định nhiễm nCoV.

Ngày 5/8, thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với Nguyễn Thanh Hiệp (36 tuổi, ở địa phương). Theo cảnh sát, chiều 27/7, ông Ngô Thành Trung, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Tân, cùng tổ công tác rào lại các cầu, tuyến đường nhỏ ít phương tiện qua lại ở địa phương. Cùng ngày, Hiệp chạy xe máy qua khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ, chửi bới, cầm dao đe dọa ông Trung cùng các thành viên tổ công tác, rồi bỏ chạy khi công an tới.

Ngày 5/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với 21 quận, huyện và TP Thủ Đức về công tác chăm lo an sinh xã hội trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM Trần Ngọc Sơn cho biết, UBND thành phố đã phê duyệt gói hỗ trợ đợt hai cho 3 đối tượng: Lao động tự do; hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19, với kinh phí hơn 900 tỷ đồng. Việc hỗ trợ sẽ triển khai từ hôm nay cho đến hết ngày 10/8.

Ngày 5/8, thông tin từ Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với Phạm Công D. (SN 1980, trú tại tổ 9, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Trước đó, tối ngày 4/8, khi điều khiển ô tô 16 chỗ BKS 90B-006.39 đến chốt kiểm dịch y tế trên quốc lộ 37 thuộc thôn Đồng Tiến (xã Yên Bình, huyện Yên Bình), D. bị yêu cầu quay đầu vì không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. D. không chấp hành, còn lái xe “thông chốt”. Chạy được 5km thì bị dừng xe, D. cố thủ trong nhà vệ sinh một nhà dân ven đường, nhưng cuối cùng cùng bị đưa về trụ sở công an xã Yên Bình. Kết quả đo nồng độ cồn của D. là 0,993mg/lít khí thở. Test nhanh cho thấy D. âm tính với SARS-CoV-2.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, công suất tiêu thụ lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc ngày 4/8/2021 là 17.900 MW – cao hơn tới 35% so với cùng kỳ năm 2020, đồng thời cũng cao hơn khoảng 10% so với trung bình ngày thường của tuần trước. EVN khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11 giờ 30 phút đến 15 giờ, buổi tối từ 20 giờ đến 23 giờ. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ, đặt ở mức 26 - 27 độ C trở lên, không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/8, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Khu vực Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9/8; từ ngày 10/8 nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Sáng 6/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.009 ca nhiễm mới, trong đó có 823 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (2.563), Bình Dương (322), Long An (286), Tiền Giang (253), Đồng Nai (207), Đà Nẵng (77), Vĩnh Long (63), Đồng Tháp (53), An Giang (47), Trà Vinh (34), Phú Yên (27), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Gia Lai (14), Hà Tĩnh (5), Đắk Nông (4), Thanh Hóa (4), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (2), Lào Cai (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Hải Dương (1), Hà Nội (1). Tính đến sáng ngày 06/8, Việt Nam có 189.066 ca nhiễm trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 186.732 ca mắc trong nước. (XEM CHI TIẾT)