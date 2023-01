Bản tin 8H: Lý do giá xăng được điều chỉnh 2 liên tiếp trong 3 ngày

TPO - Việc phải thực hiện 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu chỉ trong 3 ngày đầu năm là theo các quy định khác nhau về quy định thuế bảo vệ môi trường và nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Chỉ trong 3 ngày đầu năm, giá xăng dầu tăng 2 lần liên tiếp. Hiện tại, giá xăng E5 RON 92 đã tăng thêm 1.380 đồng/lít lên mức 21.350 đồng/lít, xăng RON 95 tăng thêm 1.450 đồng/lít lên 22.150 đồng/lít và dầu diesel tăng 550 đồng/lít lên 22.150 đồng/lít. Việc phải thực hiện 2 lần điều chỉnh giá xăng dầu chỉ trong 3 ngày là theo các quy định khác nhau về quy định thuế bảo vệ môi trường và nghị định về kinh doanh xăng dầu. Ngày 1/1, mức giá được điều chỉnh do trước đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30 về mức Thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn, áp dụng từ ngày 1/1/2023. Ngày 3/1, Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá theo Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Kỳ điều hành này theo định kỳ sẽ điều chỉnh giá vào ngày 1/1 nhưng do rơi vào kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch nên sẽ được lùi lại vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, lễ là 15h ngày 3/1 theo đúng quy định.

Công ty CP Khách sạn Bạch Đằng vừa trình Bộ GTVT phương án đầu tư dự án khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt theo hình thức BOT. Theo ước tính của nhà đầu tư, chi phí thực hiện dự án là 24.924 tỷ đồng. Sau khi tính gộp lãi vay, chi phí tài chính theo phương án BOT, tổng mức đầu tư dự án sẽ là 28.987 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước góp 2.163 tỷ đồng (chi phí giải phóng mặt bằng, chiếm 7,46%), vốn do nhà đầu tư BOT huy động là 26.824 tỷ đồng. Dự án khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt có chiều dài 83,5 km, khổ đường 1.000 mm, gồm 16 ga và trạm khách. Điểm đầu tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), điểm cuối tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Thời gian đầu tư dự án từ năm 2022 đến 2029.

Chiều tối 3/1, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt kiện toàn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo đưa tin Quốc hội. Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền được kiện toàn làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, Văn phòng Quốc hội sẽ quan tâm tạo điều kiện và ủng hộ tối đa để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, thực chất. Ông Bùi Văn Cường tin tưởng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để xây dựng Câu lạc bộ đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ định hướng thông tin về các hoạt động của Quốc hội, củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa báo chí với Quốc hội.

Tối 3/1, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết 2 bé gái mất liên lạc với gia đình đã được tìm thấy ở phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Hai bé gái bị mất liên lạc là N.B.N. (6 tuổi) và T.B.L. (11 tuổi), cùng tạm trú ở ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Hiện công an và người thân của 2 bé gái trên đường xuống TP Cà Mau để đưa 2 bé gái về nhà. Trước đó, trưa 28/12, N. cùng L. và một số bé khác trong xóm trọ, ra khu vực đường Trịnh Như Khuê (gần chợ Bình Chánh) để vui chơi. Khoảng 14h cùng ngày, không thấy N. về nhà, gia đình chia nhau tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Thời điểm này, bé gái L. cũng không rõ tung tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (4/1), các tỉnh miền Bắc hôm nay tăng 1-2 độ so với hôm qua. Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục rét với nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-23 độ, thấp nhất 14-17 độ vùng đồng bằng, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Từ ngày 5-7/1, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Nam Bộ từ đêm 5-7/1 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Ngày 9-10/1, khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/1 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 71 ca COVID-19, tăng 19 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.408 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 13 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.338 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 9 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 02/01 có 894 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.519.661 liều. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 3/1, tại huyện Bảo Yên (Lào Cai), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 559-QĐ/TU ngày 28/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, ông Trần Trọng Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được điều động giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 1/1/2023. Ông Trần Trọng Thông cũng là nhân sự được giới thiệu để HĐND huyện Bảo Yên bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025. (XEM CHI TIẾT)