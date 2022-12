Bản tin 8H: Kỷ luật cán bộ Học viện Âm nhạc Huế làm lộ tài liệu mật

TPO - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Học viện Âm nhạc Huế bị kỷ luật vì làm lộ tài liệu mật.

Ngày 6/12, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa có kết luận kỳ họp thứ 24. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Học viện Âm nhạc Huế. Bà Hương bị kỷ luật vì đã vi phạm trong việc sao chụp, gửi qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook, làm lộ tài liệu mật của Đảng, Nhà nước. UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc và kịp thời khắc phục khuyết điểm, vi phạm đối với bà Hà Mai Hương - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế, liên quan đến trách nhiệm về những vi phạm của thuộc cấp.

Tối 6/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 3h55 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo cháy nhà dân tại số 29A phố Phùng Khắc Khoan (phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Nơi xảy ra cháy là ngôi nhà 2 tầng; tầng 1 chia thành 4 gian thông nhau; tầng 2 chia thành 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Đến khoảng 4h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt. Vụ hoả hoạn khiến cụ ông 72 tuổi bị tai biến lâu năm nằm ngủ ở tầng 1 thiệt mạng; 6 người khác được lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn. Công an thị xã Sơn Tây đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Kế hoạch 3261/KH-UBND ngày 1/12, của UBND tỉnh Hà Nam, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hà Nam sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 sẽ được diễn ra trong vòng 15 phút (từ 0h00 đến 0h15 ngày 22/1/2023 - Tức mùng 01 tháng Giêng năm Quý Mão) tại tầng 10 Khách sạn Hòa Bình, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý. Dự kiến, số lượng pháo là 150 giàn/điểm bắn với 23 chủng loại pháo hoa tầm thấp, do Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nhập khẩu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/12) ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa – Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rải rác. Trời rét. Khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Từ ngày 7-9/12, ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa có nơi hơn 250mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngày 6/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 362 ca COVID-19, giảm 65 ca sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.518.511 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 151 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.609.139 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 72 ca. Ngày 5/12 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.178 ca. Trong ngày 05/12 có 38.012 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 264.761.289 liều. (XEM CHI TIẾT)

Hơn 16h ngày 6/12, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiếp tục xác minh danh tính nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ phát hiện một thi thể nữ giới trôi trên sông Sài Gòn (đoạn qua cầu Thủ Thiêm 1, phường 22, quận Bình Thạnh). Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, một số người thắp nhang dưới chân cầu Thủ Thiêm 1 để cầu nguyện tìm kiếm một nam thanh niên nhảy cầu vào đêm 5/12. Họ nhìn thấy một thi thể mặc áo đen trôi ở khu vực nên tri hô, kiểm tra thì phát hiện đây là thi thể nữ giới. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân khoảng ngoài 50 tuổi, mặc áo màu đen. (XEM CHI TIẾT)

Tối 6/12, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết một nữ giáo viên của trường này mất liên lạc hơn một ngày, hiện gia đình đang tổ chức tìm kiếm. Tối ngày 5/12, người nhà của cô giáo dạy tiếng Anh L.T.T.C. (22 tuổi, ngụ tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết chiều cùng ngày, cô C. đi từ nhà ở Nghệ An vào Trường THPT Phúc Trạch để dạy học. Khoảng 17h30 cùng ngày, cô C. gọi điện thông báo với gia đình đã đến thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), nhưng mất liên lạc từ đó đến nay. Tối 6/12, người nhà gọi vào điện thoại của cô C. thì nghe đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Cơ quan chức năng đã định vị được ở trong huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). (XEM CHI TIẾT)