Bản tin 8H: Kịp thời cứu bé gái bị dụ dỗ vào TP HCM

TPO - Công an Quảng Ngãi đã kịp thời cứu bé gái 13 tuổi khi cháu đang trên xe khách vào TPHCM theo lời dụ dỗ của người lạ trên Facebook.

Tối 5/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 18h cùng ngày, Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo từ Công an phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc bé gái tên H.M.K. (SN 2011, người địa phương) bị người lạ dụ dỗ lên xe Phương Trang vào Nam.Đến 19h40 cùng ngày, tại km1101+400, quốc lộ 1A thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, CSGT tìm thấy K. trên xe khách BKS 51B-310.19 do tài xế Trương Văn Trung (SN 1991, ở Huế) điều khiển. K. cho biết quen một người không rõ họ tên trên Facebook. Người này sau đó chuyển tiền cho K. mua vé vào TP HCM chơi. K. hiện đã được đưa về nhà.

Tối 5/2, ông Hoàng Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết đã tìm thấy thi thể cháu T.V.H.P., mất tích trên sông Lam trước đó. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện thi thể P. Trên sông Lam, cách hiện trường mất tích hơn 5 km, vào khoảng 17h cùng ngày. Thi thể cháu T.V.P. cũng được tìm thấy trên sông Lam vào sáng cùng ngày. Trước đó, trưa ngày 3/2, khi tắm ở sông Lam, đoạn qua địa bàn xóm 4 xã Hoa Sơn, 3 học sinh rơi xuống chỗ nước sâu. Một học sinh được nhóm bạn kéo lên, còn T.V.H.P. (SN 2014, học lớp 4) và T.V.P. (SN 2013, học lớp 5) bị nước cuốn mất tích.

Tối 5/2, Công an TP Hải Phòng cho biết Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng) vừa lập biên bản xử phạt hành chính phương tiện của nhà xe Thuận Thảo 20 triệu đồng vì chở gấp đôi số người quy định. Trước đó, vào 23h45 ngày 4/2, tại km 12+500 quốc lộ 10 (đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, TP Hải Phòng), lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Quang Trung kiểm tra xe khách BKS 18B-025.38, loại xe 41 chỗ nằm do tài xế Vũ Văn Tiếp (cũng là chủ xe) điều khiển. Lực lượng công an phát hiện xe đang chở 81 người, gấp đôi số người quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông.

Ngày 5/2, Tòa án nhân dân (TAND) Hải Dương trao quyết định do Chánh án TAND tỉnh ký, trong đó bổ nhiệm ông Trần Hữu Hiệu giữ chức vụ Chánh tòa Tòa hình sự TAND tỉnh Hải Dương.Tân Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Hải Dương sinh năm 1981, là Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh tòa, Phụ trách Tòa hình sự, TAND tỉnh Hải Dương. Nhiệm kỳ chức vụ Chánh tòa của ông Trần Hữu Hiệu là 5 năm kể từ ngày 01/02/2024.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Thời tiết khu vực này phổ biến lạnh về đêm và sáng, ban ngày nhiệt độ tăng. Riêng vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời rét. Từ đêm 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, Bắc Bộ chuyển trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại sau khi đón đợt không khí lạnh. Các khu vực khác đêm nay và ngày mai phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Ngày 5/2, lãnh đạo UBND xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá của ngư dân đang neo đậu. Theo lãnh đạo địa phương, vào khoảng 13h20 cùng ngày, tàu cá công suất gần 400CV do ông M.H.T (trú xã Kỳ Lợi) làm chủ, khi neo đậu tại khu vực bến thuyền thuộc phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh), bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 500 - 600 triệu đồng. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. (XEM CHI TIẾT)