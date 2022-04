Bản tin 8H: Kiến nghị 2 bộ trưởng làm rõ các tố cáo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM

TPO - Một lãnh đạo phòng của Sở LĐTBXH TPHCM gửi đơn kiến nghị Bộ trưởng LĐTBXH và Bộ trưởng Nội vụ có ý kiến làm rõ các tố cáo liên quan Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM Lê Minh Tấn.

Ngày 3/4, một lãnh đạo phòng thuộc Sở LĐ-TB&XH TPHCM đã gửi đơn kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về việc có ý kiến với lãnh đạo TP sớm xem xét những sai phạm của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM Lê Minh Tấn. Trong đơn, vị lãnh đạo phòng cho biết, từ năm 2016 đến nay, nhiều đơn tố cáo cho thấy ông Tấn không xứng đáng với tôn chỉ, mục đích của ngành và vị trí mà ông Tấn nắm giữ, đánh mất niềm tin, uy tín của cán bộ trong ngành. Theo người kiến nghị, năm 2021, Sở huy động được hơn 461 triệu đồng cho quỹ vận động phòng chống dịch nhưng có những khoản chi không rõ ràng, không đúng mục đích, bao gồm chi cho 21 thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở, kể cả ông Tấn, 4,6 triệu đồng/người.

Sáng 3/4, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khởi công đường trục Đông - Tây. Dự án xây dựng đường trục Đông - Tây tỉnh Hải Dương được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, chiều dài tuyến đường là 36,5km đi qua các huyện Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, quy hoạch 4-6 làn xe, quy mô đường cấp III, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, thời gian hoàn thành 2022-2024. Trục đường này sẽ kết nối các huyện phía nam của Hải Dương với huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; liên kết mạng lưới đường tỉnh 393, 391, 396, 392C với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 38B, 37.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 2/4 đến 18h ngày 3/4, thành phố ghi nhận 6.304 ca mắc COVID-19, 2 ca tử vong. Bệnh nhân mắc mới tại 375 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (521); Gia Lâm (492); Ba Đình (481); Sóc Sơn (441); Hoàng Mai (324). Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.496.781 ca. Hà Nội hiện có khoảng 188.000 ca nhiễm COVID-19 theo dõi, điều trị tại nhà; 156 bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly, 1.158 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 3/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 50.730 ca nhiễm mới, giảm 14.886 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 27.307 ca cộng đồng. Trong ngày, Sở Y tế Thái Bình đăng ký bổ sung 40.000 ca và Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 11.316 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 9.818.328 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 74.608 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 7.787.962 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 37 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.600 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 3/4, ông Vũ Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn xã Hòa Hiệp vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 4 em học sinh nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều cùng ngày, một nhóm học sinh nam nữ tuổi từ 12-15, đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn xã Hòa Hiệp rủ nhau đi chơi và tắm tại hồ Suối Cát. Trong lúc tắm, có 4 em nữ bị đuối nước. Khi được đưa lên bờ, 4 nữ sinh đều đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 18h30 tối 3/4, xe ô tô 7 chỗ, BKS 43A-505XX chạy trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), khi qua nút giao thông hầm chui bất ngờ tăng ga rẽ qua đường Lê Độ rồi đâm thẳng vào tiệm bánh mì tại số nhà 60A (đường Điện Biên Phủ). Cú đâm làm ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Trong clip người dân ghi lại, trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe phóng rất nhanh khiến nhiều người hoảng sợ. Theo lãnh đạo Công an quận Thanh Khê, tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn ban đầu được xác định đã sử dụng rượu, bia. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, có nơi dưới 12 độ C; ngày nắng đẹp. Thủ đô Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ 15-27 độ C. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bước vào chuỗi ngày mưa lớn, Nam Bộ cũng xuất hiện mưa to vào chiều tối do ảnh hưởng của đới gió Đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa. (XEM CHI TIẾT)