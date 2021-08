Bản tin 8H: Kiểm điểm cán bộ, trả tiền cho dân trong vụ thu ‘lệ phí’ hỗ trợ COVID-19

Ngày 19/8, ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã ký công văn gửi UBND phường Hải Thành yêu cầu xử lý cán bộ liên quan đến việc thu tiền người lao động sai quy định khi đến ký xác nhận để hưởng chế độ hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, UBND TP Đồng Hới yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân vi phạm, đồng thời trả lại tiền và xin lỗi người dân. Ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Hải Thành, cho biết, lãnh đạo phường đang tiến hành gặp gỡ từng người dân, xin lỗi và trả lại số tiền đã thu sai quy định. Cụ thể, đã thu tổng số tiền 1.780.000 đồng đối với 178 trường hợp ở ngoài địa bàn đến ký xác nhận tại UBND phường.

Biên lai "thu phí" hiếm hoi cho 4 người dân được ghi trong ngày 16/8 của UBND phường Hải Thành. Ảnh: NLĐ

Tối 19/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày, địa phương này ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19. Trong số đó, một trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung nhưng khi trở về địa phương có dấu hiệu ho, sốt... và được xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Đó là anh P.V.G (SN 2000, trú thôn 6, xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Anh G. đi từ TP.HCM vào ngày 27/7 và về đến chốt Lăng Cô, Thừa Thiên – Huế, vào chiều ngày 28/7 bằng xe máy cùng một đồng nghiệp. Anh G. cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - ĐH Huế từ ngày 29/7-16/8.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (20/8), khu vực Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 24-25/8. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C.

Tối 19/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.654 ca nhiễm mới với 15 ca nhập cảnh và 10.639 ca ghi nhận trong nước (6.407 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 312.611 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.180 ca nhiễm).

Tối 19/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 380 ca tử vong. Trong đó tại TP. Hồ Chí Minh (307), Bình Dương (45), Long An (17), Cần Thơ (3), Bến Tre (2), Bình Thuận (2), Tiền Giang (2), Vĩnh Long (2). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 19/8 là 7.150 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 19/8, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đã thông tin về vụ tài xế chở 46 thi hài từ TPHCM về hỏa táng ở Bến Tre. Theo đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên ở tỉnh Bến Tre do Công ty cổ phần đầu tư Phú Lâm Viên quản lý xác nhận chỉ có 36 thi hài. Tài xế L.P.H. (SN 1993, trú tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cũng nhận chỉ có 36 thi hài. Vì vậy Bộ Tư lệnh đang xác minh 10 thi hài còn lại có thực hay không.

Ngày 19/8, ông Nguyễn Đẩu – Cục trưởng Cục thuế Bình Định cho biết, ông Nguyễn Công Thành đã có bản kiểm điểm về việc đi đánh golf tiếp xúc với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, ông Thành giải trình rằng, nhận được giấy mời của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định (đơn vị thuộc Sở Du lịch) mời tham gia buổi khảo sát thực địa tại một hệ thống sân golf ở Quy Nhơn vào lúc 14h ngày 1/8 (Chủ nhật). Ông Thành cho biết, tham gia buổi khảo sát này nhưng chưa báo cáo với thủ trưởng cơ quan. Ông này cũng tự nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh sự việc nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân, chiều 19/8 lãnh đạo thành phố đã đề nghị bệnh viện đến tham dự buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM. BS Vũ Tuấn Trường, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi cộng đồng, đặc biệt là những bệnh nhân đã và đang điều trị tại bệnh viện. Ông Trường cho biết, bệnh viện sẽ chủ động liên lạc và trả lại viện phí đồng thời điều trị miễn phí những bệnh nhân và người nhà đã đóng viện phí.