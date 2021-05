Bản tin 8H: Kết quả test nhanh COVID-19 của ông Đoàn Ngọc Hải

Liên quan đến thông tin ông Đoàn Ngọc Hải bị sốt, nghi mắc COVID-19, ông Vũ Xuân Linh, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), cho biết, vào 14h chiều 13/5, ông Đoàn Ngọc Hải đã được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay để kiểm tra sức khỏe. Bước đầu xác định ông Hải có nhiều dấu hiệu về suy nhược cơ thể, qua test nhanh cho kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2. Đến 16h chiều, ông Hải được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để kiểm tra kỹ hơn. Trưa 13/5, ông Hải tiết lộ trên trang cá nhân, bị sốt khi đang trên đường đến TX.Mường Lay làm từ thiện, nghi mắc COVID-19.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (14/5), khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ngày 13/5, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã trục xuất 52 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn thành phố. Đây là đợt trục xuất thứ hai từ đầu năm 2021 đến nay. Cơ quan công an cho biết, các đối tượng này khai nhận thông qua một số người Việt Nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc. Sau đó, những người này theo xe khách di chuyển vào TPHCM. Các đối tượng khai mục đích vào Việt Nam để tìm việc làm hoặc chờ để xuất cảnh sang làm việc tại Campuchia.

Sáng 14/5, Bộ Y tế cho biết có 30 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Giang và 29 ca mắc ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (10), Bắc Ninh (6), Hà Nội (5), Lạng Sơn (4), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở Đông Anh (1), Bệnh viện K (3). Việt Nam có tổng cộng 2.282 ca ghi nhận trong nước và 1.458 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 712 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 77.648. Số ca điều trị khỏi: 2.657 ca. Có thêm 17.152 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 13/5. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 13/5, phát biểu kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, trường hợp ông N.V.T. (bệnh nhân 3634), ở chung cư Central Point, 27 Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội, Giám đốc Cty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco) vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Theo ông Chu Ngọc Anh, ông Thanh không khai báo y tế trung thực khi về từ Đà Nẵng, có yếu tố dịch tễ nhưng vẫn tập trung đông người, đi liên hoan, gặp mặt, còn đi chơi golf trong giờ làm việc. Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, ngoài xử lý hành chính, đại diện công an thành phố về báo cáo lãnh đạo Công an thành phố vào cuộc để xử lý trường hợp của ông Thanh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/5, UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của sở GD&ĐT về việc điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021 và thời điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Cụ thể, các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDTX nghỉ hè sớm, bắt đầu từ ngày 15/5. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại trong thời gian nghỉ hè sớm sẽ thực hiện vào thời gian nghỉ hè khi tình hình dịch bệnh ổn định, học sinh có thể đến trường học tập. (XEM CHI TIẾT)

Tối 13/5, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương yêu cầu người dân không tụ tập đông người nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các địa phương phải yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Đồng thời,chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người trong sinh hoạt gia đình. Thành phố yêu cầu các quận, huyện tiếp tục cấm các hoạt động bán hàng ăn uống tại chỗ, tiếp tục áp dụng “thẻ đi chợ”. (XEM CHI TIẾT)