Bản tin 8H: Hơn 2.500 trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

Thông tin do Viện Khoa học Lao động và Xã hội cung cấp tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 diễn ra ngày 5/12 cho thấy, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em. Tính đến ngày 15/9/2021, có 17.937 F0 là trẻ em, 40.847 F1 là trẻ em và 626 phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19. Đến nay, đại dịch đã làm 2.532 trẻ em rơi vào cảnh mồ côi (81 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ). Theo Bộ Giáo dục - Đào tạo, đến ngày 19/9/2021, số học sinh học trực tuyến ước khoảng 7,35 triệu em, trong đó có khoảng 1,5 triệu em chưa có máy tính, cần hỗ trợ. Trong khi đó, báo cáo của Bộ Công an chỉ ra, 6 tháng đầu năm 2021, toàn quốc phát hiện 1.233 vụ xâm hại (tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó xâm hại tình dục 1.030 trẻ em (tăng 1,5%). Tỷ lệ trẻ em bị bạo lực trong gia đình tăng từ 67,58% (năm 2020) lên 78,7%.

Ngày 5/12, bác sĩ Cao Thanh Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang cho biết nhiều người đang truyền tai nhau tin đồn về việc Phú Quốc có ca nhiễm biến thể Omicron của SARS-CoV-2. Theo ông Nam, đây là tin đồn thất thiệt vì chưa có cơ quan nào tại Kiên Giang xác định được biến biến thể Omicron. Đơn vị phân giải gen được biến chủng này phải là Viện Pasteur nhưng địa phương chưa có thông tin từ đơn vị này. Trong 24 giờ qua, tỉnh Kiên Giang ghi nhận 394 F0 mới, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21/6 đến nay là 22.210 ca. Trong đó, Phú Quốc có 90 F0 mới (30 trường hợp phát hiện trong cộng đồng).

Văn phòng UBND TPHCM vừa có quyết định phân công công tác đối với ông Đặng Quốc Toàn, chánh văn phòng UBND TPHCM. Ông Toàn sẽ trực tiếp phụ trách theo dõi hoạt động chỉ đạo điều hành của chủ tịch UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm; Tổ công tác của chủ tịch UBND TPHCM; ký thông báo kết luận, truyền đạt chỉ đạo của chủ tịch UBND TPHCM; duyệt lịch công tác tuần của Thường trực UBND TPHCM... và là người phát ngôn của UBND TPHCM. Ngoài ra, ông Toàn còn phân công làm tổ trưởng tổ giúp việc Ban cán sự Đảng UBND TPHCM.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng và đêm trời rét; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại dưới 7 độ C. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3; riêng khu vực Tây Nguyên sáng và đêm trời rét; các tỉnh Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 19/2020/ QĐ-TTg ban hành ngày 17/6/2020 của Chính phủ, sau ngày 31/12/2021, người dân phải trả phí khi dán thẻ thu phí tự động không dừng (ETC) với mức phí là 135.000 đồng/thẻ. Trước thời điểm nói trên, việc dán thẻ được thực hiện miễn phí. Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện cả nước có hơn 2 triệu ô tô đã dán thẻ thu phí không dừng trong tổng số hơn 4 triệu xe. Tuy nhiên, đến nay chỉ khoảng 60% phương tiện sử dụng dịch vụ này.

Ngày 5/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.314 ca nhiễm mới với 2 ca nhập cảnh và 14.312 trường hợp trong nước (tăng 319 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành, có 8.142 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.309.092 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.711 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.009.277 ca. Từ 17h30 ngày 04/12 đến 17h30 ngày 05/12 ghi nhận 199 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.260 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/12, Hà Nội ghi nhận 462 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 189 trường hợp ở cộng đồng, 167 trường hợp ở khu cách ly và 106 trường hợp trong khu phong tỏa. Hôm nay ghi nhận số ca dương tính SARS-CoV-2 thấp nhất kể từ ngày 30/11: 468, 469, 509, 542, 628, 462. Các ca dương tính SARS-CoV-2 vừa ghi nhận được xác định phân bố tại 152 xã, phường, thị trấn thuộc 25/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (88 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 13.172 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)