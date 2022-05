Bản tin 8H: Hiệu trưởng xin tạm dừng điều hành trường vì vụ lập hồ sơ khống

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, Sở đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung (xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) xin tạm dừng điều hành chuyên môn và điều hành cấp ủy nhà trường. Sau khi nhận được đơn, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã đồng ý. Hiện, Sở GD&ĐT Hải Phòng đang làm các quy trình để bổ nhiệm người mới thay bà Hoa. Nguyên nhân là do bà này có liên quan đến vụ án lập khống hồ sơ thanh toán các hạng mục công trình tại Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, Hải Phòng), thời điểm bà Hoa làm hiệu trưởng.

Trường THPT Nguyễn Trãi, nơi bà Hoa từng công tác. Ảnh: KT

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23-24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa dông ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài. Ngoài ra, từ ngày 23/5- 29/5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ (mưa dông tập trung vào chiều và tối); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Theo kết luận của Bộ Chính trị, chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở có 3 nhóm. Một là, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là 4 chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Hai là, nhóm chức danh, chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Ba là, nhóm chức danh, chức vụ thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý.

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Công ty cổ phần Fit Cosmetics (TP.HCM) và Công ty cổ phần Today Cosmetics (Long An) về việc quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm Sữa rửa tay sạch khuẩn Dr. Clean Hương dâu. Sản phẩm này đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc vì không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu "Chất bảo quản nhóm Isothiazolinon". Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/6/2022.

Ngày 22/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.319 ca nhiễm mới tại 42 tỉnh, thành phố (có 1.093 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.708.887 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.945 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.402.046 ca. Từ 17h30 ngày 21/5 đến 17h30 ngày 22/5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.075 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngay sau khi Đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển. Trong thư, Thủ tướng đề cập đến đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 31 vào tối 22/5. Bên cạnh khen ngợi, biểu dương các cầu thủ, ban huấn luyện viên, Thủ tướng đề nghị Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan Bộ ngành liên quan đề xuất kịp thời các hình thức khen thưởng phù hợp. (XEM CHI TIẾT)