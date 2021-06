Bản tin 8H: Hai tỷ phú Vietlott ở Hà Nội và Bình Dương chia nhau giải thưởng ‘khủng’

Kết quả xổ số Vietlott tối 24/6 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 596 loại hình xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được tới 2 chiếc vé cùng trúng Jackpot 2 trị giá 3.579.373.100 đồng. Trong khi đó, Jackpot 1 đang có giá trị hơn 45 tỷ đồng vẫn chưa có ai may mắn trúng thưởng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 03 - 16 - 17 - 24 - 41 - 44 và số đặc biệt 37. Theo Vietlott, 2 chiếc vé trúng Jackpot 2 có giá trị hơn 3,5 tỷ đồng được phát hành tại điểm bán vé ở Hà Nội và Bình Dương. Theo quy định, giải thưởng sẽ được chia đôi cho hai chiếc vé cùng trúng.

Ngày 24/6, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng ban hành quyết định xử phạt 55 triệu đồng đối với Báo điện tử Công lý về hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật liên quan đến khu đất 14,2ha Đầm Tôm, Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng). Cụ thể, ngày 12/6, Chuyên trang Công lý và Xã hội của Báo điện tử Công lý đăng tải bài viết: “Hải An -Hải Phòng: Cần làm rõ nguồn gốc đất, trả quyền lợi cho người dân”. Trong bài viết, phỏng viên cho biết đã phỏng vấn đại diện của UBND phường. Trên thực tế, phóng viên có đặt lịch làm việc với UBND phường Thành Tô, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường không có ý kiến phát biểu như trên. Thông tin này là sai sự thật.

Tại Quyết định số 3043/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ Y tế ban hành, Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo. 9 phó trưởng ban là các đồng chí lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công an, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng)...

Tối ngày 24/6, ông Nguyễn Trung Thành - Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An xác nhận, ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh - kiệt sức, ngất xỉu phải đến bệnh viện cấp cứu. Theo ông Thành, khoảng 9h ngày 24/6, trong quá trình làm việc tại cơ quan, ông Long cảm thấy mệt mỏi nên về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Vinh xuất hiện triệu chứng khó thở, choáng ngất. Hiện sức khỏe của ông Long đã ổn định nhưng vẫn đang tiếp tục được theo dõi. Được biết, ông Long gần như thức trắng 11 đêm cùng đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ chống dịch dẫn đến kiệt sức.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên ngày và đêm 25/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 25/6, khu vực từ Thanh Hóa-Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 26/6 nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Sáng 26/6, Bộ Y tế cho biết có 91 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh. 79 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (57), Bình Dương (10), Bình Thuận (5), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Hải Phòng (1); trong đó 60 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 12.585 ca ghi nhận trong nước và 1.738 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.015 ca, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 72 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca điều trị khỏi là 5.759 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 24/6, ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), cho biết, vào sáng cùng ngày, một số người dân sinh sống ở địa bàn xóm 7, xã Ngọc Sơn phát hiện xe máy chị Nguyễn Thị T. (SN 1994, trú xã Ngọc Sơn) để gần bờ ao trong xóm từ chiều hôm trước nhưng không thấy người. Khi kiểm tra quanh bờ ao, người dân phát hiện thi thể chị T. và con trai 5 tuổi tử vong trong tư thế ôm chặt nhau dưới nước. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị T. hết sức khó khăn. Chồng sức khỏe yếu, bố mẹ chồng già yếu, tàn tật. (XEM CHI TIẾT)