Bản tin 8H: Hai Thứ trưởng Bộ Tài chính được giới thiệu vào quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng

TPO - Hai Thứ trưởng Bộ Tài Chính là ông Nguyễn Đức Chi và ông Võ Thành Hưng đã được giới thiệu vào quy hoạch chức danh Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV.

Ngày 9/8, tin từ Bộ Tài chính cho biết Bộ vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV. Tại hội nghị, tập thể Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính đã thống nhất 100% giới thiệu Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi và Thứ trưởng Võ Thành Hưng tham gia quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV. Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng tổ chức Hội nghị triển khai lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các chức danh lãnh đạo Bộ Tài chính. Theo đó, các nhân sự được lấy phiếu tín nhiệm gồm Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Võ Thành Hưng.

Ngày 9/8, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến chị L.T.P.A. (29 tuổi, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) tử vong. Người có liên quan là ông Hoàng C.T. (51 tuổi, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), là Phó trưởng Phòng nghiệp vụ - dự toán - pháp chế, thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin ban đầu, ô tô BKS 74A-122.07 do ông T. điều khiển lưu thông hướng thị trấn Khe Sanh đi Lao Bảo, đã lấn làn và đâm vào xe máy mang biển kiểm soát 74H1-332.08, do chị A. điều khiển đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, chị A. bị chấn thương nặng, tử vong tại bệnh viện. Ông T. bị kiểm tra nồng độ cồn và nhận kết quả 0,13mg/l khí thở.

Chiều 9/8, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Toàn Thắng cho biết đơn vị đã đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh( Bộ Công An) tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Đạt Chương (sinh năm 1962, ngụ TP.HCM), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH đầu tư bất động sản Long Hưng Phát (xã Long Hưng, TP.Biên Hoà). Công ty Long Hưng Phát thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo Cục thuế tỉnh Đồng Nai, công ty Long Hưng Phát bị cưỡng chế 58 tỷ đồng tiền nợ thuế nhưng đến nay vẫn chưa nộp. Theo đề nghị của Cục thuế tỉnh Đồng Nai, ông Bùi Đạt Chương bị tạm hoãn xuất cảnh từ đầu tháng 8/2023 đến khi hoàn thành nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước.

Thông tin từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, trong ngày 8 và ngày 9/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 8 người tử vong. Cụ thể, trong ngày 8/8 xảy ra 3 vụ do người điều khiển xe mô tô tự gây ra khiến 4 người tử vong; 1 vụ tai nạn do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô làm 1 người tử vong. Trong ngày 9/8 xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 3 người tử vong. Ngoài ra, ngày 8/8 xảy ra 3 sự cố cháy ở địa bàn các quận: Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm; 1 vụ cứu nạn cứu hộ ở huyện Sóc Sơn. Ngày 9/8 xảy ra 1 vụ cháy ở huyện Hoài Đức và 4 sự cố cháy (quận Ba Đình 2 vụ; còn lại ở quận Long Biên, huyện Sóc Sơn).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 10/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa dông và mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ có khả năng gia tăng từ đêm 10/8. Từ đêm 11-12/8, Bắc Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác dông. Từ khoảng ngày 15-16/8, khu vực này khả năng mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ngày 10-11/8, Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 12-13/8, nắng nóng ở Bắc Trung Bộ khả năng suy giảm. Ở những nơi khác thuộc Trung Bộ, nắng nóng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 9/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 39 ca mắc COVID-19 mới, tăng cao nhất trong 8 ngày qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.092 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.372 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Chiều 9/8, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (Hà Nội) đã thông báo về kế hoạch tổ chức đấu giá vào ngày 25/8 tới đối với 48 xe ô tô từ 4-29 chỗ ngồi đã qua sử dụng của Văn phòng Trung ương Đảng. 48 xe ô tô này được xem xét là tài sản có thể thanh lý bởi Hội đồng thanh lý xe ô tô năm 2022 theo quyết định của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổng số xe nêu trên được đưa ra giá khởi điểm là gần 3,6 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế và phí sang tên. Người tham gia đấu giá cần đặt trước một khoản tiền tương đương 20% giá khởi điểm của mỗi chiếc xe.