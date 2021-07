Bản tin 8H: Hà Nội có tỷ phú Vietlott trúng độc đắc hơn 53,5 tỷ đồng

TPO - Một vé loại hình Power 6/55 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) phát hành ở Hà Nội đã trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) trị giá 53,5 tỷ đồng.

Theo xác định của Vietlott, kỳ quay tối 3/7 của xổ số tự chọn Power 6/55 tìm ra vé trúng giải cao nhất Jackpot 1 trị giá 53,5 tỷ đồng. Tấm vé được in và bán ra tại Hà Nội. Người mua tấm vé mang dãy số may mắn 04-25-30-38-50-55 trúng giải Jackpot 1 trị giá 53.571.168.300. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người chơi may mắn sẽ nhận về khoản thực lĩnh khoảng 48,15 tỷ đồng. Ngoài giải Jackpot 1 trị giá 53,5 tỷ đồng, kỳ quay còn ghi nhận một giải nhất trị giá 40 triệu đồng, 527 giải nhì với mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 11.744 giải ba với mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Giải Jackpot 2 vẫn chưa có người trúng và hiện tích lũy ở mức 3,9 tỷ đồng.

Chiều 3/7, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định gửi công văn khẩn về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) trên địa bàn TX Hoài Nhơn, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sở GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn TX Hoài Nhơn và giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TX Hoài Nhơn thông báo cho phụ huynh và thí sinh biết. Đồng thời, tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục ôn tập kiến thức, chuẩn bị dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2) đạt kết quả tốt. Tính đến chiều 3/7, Bình Định có tổng số 9 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tất cả đều nằm trên địa bàn TX Hoài Nhơn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi thông tin, từ 13h ngày 2/7 đến 16h ngày 3/7, địa phương nghi nhận thêm 16 ca nhiễm SARS-CoV-2 chủ yếu ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, nơi đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ông Phạm Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong số các bệnh có nhiều tiểu thương bán cá, tạp hóa ở chợ Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Ngoài ra, F1 của họ từng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Các ca bệnh mới đều được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Trong số này, 10 bệnh nhân có quan hệ họ hàng. Qua sàng lọc nhanh, ngành y tế ghi nhận nhiều ca bệnh cộng đồng, chưa rõ nguồn lây.

Ngày 3/7, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân Dân giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân kể từ ngày 28/6/2021. Trước đó, vào ngày 20/5, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội mới đây, một người đàn ông đứng trước chốt chặn tại ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM tự cầm điện thoại quay lại cảnh mình đang chửi bới vì cho rằng cơ quan chức năng đã không thông báo phong tỏa khiến người này không chuẩn bị được lương thực, nhà không còn gạo ăn. Qua tìm hiểu, người đàn ông này là một tiểu thương bán ở chợ đầu mối Hóc Môn. Khi sự việc xảy ra, người này có rượu trong người. Không lâu sau, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường và đưa anh về làm việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/7), ở phía Nam Sơn La, Hòa Bình, phía Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo từ ngày 5/7, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Từ ngày 6/7, nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Từ đêm nay (4/7) đến ngày 7/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Sáng 4/7, Bộ Y tế cho biết có 267 ca mắc mới với 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình và 263 ca ghi nhận trong nước. Cụ thể, tại TPHCM (217 ca), Phú Yên (17), Long An (15), Khánh Hoà (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Đồng Tháp (2), An Giang (1); trong đó 250 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 17.462 ca ghi nhận trong nước và 1.848 ca nhập cảnh. Số ca tử vong: 84 ca. Số ca điều trị khỏi: 7.643 ca. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 240.924. Việt Nam có thêm 17.979 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 3/7. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 3/7, tại Bến Tre, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định với ông Lê Đức Thọ - chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Đức Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank; Điều động, chỉ định ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, quê thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), là tiến sĩ Quản lý Kinh tế; Cao cấp chính trị. (XEM CHI TIẾT)