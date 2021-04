Bản tin 8H: Giám đốc Sở GD&ĐT ký tuyển 8 biên chế trước nghỉ hưu 3 ngày

Ngày 16/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Sở GD&ĐT yêu cầu kiểm tra, làm rõ việc ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT ký 8 quyết định tuyển dụng biên chế vào những ngày cuối nhiệm kỳ mà không thông qua Sở Nội vụ. Công văn yêu cầu báo cáo rõ sự việc cho UBND tỉnh trước ngày 25/4. Theo phản ánh, cuối năm 2020, ông Đinh Quý Nhân đã ký quyết định tuyển dụng 8 biên chế là giáo viên và nhân viên cho các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Các quyết định tuyển dụng này được ông Nhân ký vào ngày 28/12/2020, trước khi chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021. Việc ký chưa thông qua sự thẩm định, phê duyệt của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (17/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nên ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Dự báo, ngày và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Bình có mưa rào và dông nhiều nơi, vùng núi phía Tây cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông.

UBND TP HCM vừa gửi văn bản cho Bộ Quốc phòng về việc kiến nghị thu hồi các khu đất quốc phòng để thực hiện 3 dự án. Đó là dự án nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến công viên văn hóa quận Gò Vấp), mở đường D3 (phường 10, quận Gò Vấp), kết nối giao thông đường Quang Trung - Nguyễn Văn Công - Nguyễn Kiệm (phường 3, quận Gò Vấp). Tổng diện tích đất cần thu hồi để làm 3 dự án trên là hơn 8.800 m2.

Theo Bản tin Bộ Y tế, tính đến 6h ngày 17/4, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới (BN2773) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bắc Ninh. Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 40.443 người. Số ca điều trị khỏi là 2.475 ca. Ngày 16/4, các tỉnh Hà Tĩnh, Cao Bằng và Phú Yên bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tính đến 16h ngày 16/4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại 22 tỉnh/thành phố cho 66.366 người.

Hiện trường vụ tai nạn ở Buôn Ma Thuột. Ảnh: Dân Trí

Khoảng 8h ngày 16/4, khi đang lưu thông trên Đường 10/3 (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xe đầu kéo BKS 47H-001.08 kéo theo rơ - moóc BKS 47R-003.64 (chưa rõ danh tính tài xế) bất ngờ mất lái tông vào phía sau một căn nhà dân nằm ngay bên đường, đoạn Km 7+800. Nhân chứng cho biết, chiếc xe bồn có dấu hiệu bị mất thắng (phanh), nên khi thấy nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ phía trước, tài xế đã bẻ lái rồi tông vào nhà dân. Rất may, chủ ngôi nhà lúc đó đang bán hàng ở mặt trước nên không bị đe dọa tính mạng. Tại hiện trường, phần đầu của chiếc xe bồn tông thủng tường, chui vào giữa căn nhà ven đường.

Chiều 16/4, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy ý kiến các đại biểu và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Tiến Hưng do chuyển công tác ra Trung ương; đồng thời bầu ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 47/47 đồng ý. Thiếu tướng Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/4, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai. Theo Kết luận của UBKT, với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai, ông Hùng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dẫn đến nhiều tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật. (XEM CHI TIẾT)