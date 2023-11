Bản tin 8H: Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Ba tử vong tại trụ sở

TPO - Theo lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, vào khoảng 14h chiều 12/11, đơn vị nhận tin báo về việc phát hiện một thi thể tại trụ sở BHXH huyện Thanh Ba.

Qua xác minh, bước đầu xác định nạn nhân tử vong là ông N.D.V (SN 1973) - Giám đốc BHXH huyện Thanh Ba. Sau khi làm các thủ tục theo quy định, đến 16h30 chiều cùng ngày, thi thể của ông V đã được bàn giao cho gia đình ở huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) để an táng theo phong tục địa phương. (XEM CHI TIẾT)

Tối 12/11, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đang điều tra vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong trên đường Nguyễn Văn Tăng. Theo đó, gần 16h cùng ngày, ô tô BKS 51K-020.07 do một nam tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển va chạm vào hông trái của một xe ô tô khác đang chạy hướng ngược lại, sau đó lao qua làn đường ngược lại tông trực diện vào đầu một xe taxi công nghệ khiến chiếc taxi xoay ngang đường. Ô tô không dừng lại mà tiếp tục lao lên vỉa hè tông tiếp một xe máy khác đang đậu ở đây và húc sập tường nhà dân, lao xuống sân nhà. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người bị thương, trong đó Trần Thị Y.N (18 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) tử vong trước khi tới bệnh viện.

Ngày 12/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện nay trên không gian mạng xuất hiện các trang web, fanpage mạo danh Công ty Cổ phần Vinpearl trực thuộc Tập đoàn Vingroup đăng tải các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình Siêu nhạc hội Quốc tế mùa thứ 2 - 8Wonder Winter Festival sẽ diễn ra tại Quảng trường biển, Grand World Phú Quốc, vào ngày 16/12 tới. Các trang web, fanpage mạo danh như là www.facebook.com/vinpearlrnew, www.8thwonders.vn, www.8thwondesr.com#####xstarthtmlcommentzz1xendhtmlcommentzz#####. Các bài viết ở các trang web, fanpage nêu trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi khách hàng chuyển tiền mua vé, các đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét vào sáng sớm, ban ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 20-21 độ C. Tại miền núi, nền nhiệt có thể chạm ngưỡng 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Thời tiết Hà Nội và các tỉnh lân cận trong khu vực có mức nhiệt thấp nhất có thể ở ngưỡng 16 độ C, nhiệt độ trung bình ngày không quá 20 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa. Trong hôm nay, vùng mưa dông dịch chuyển xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Miền Bắc chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Ngày 13-14/11, từ Quảng Bình đến Phú Yên có thể hứng chịu lượng mưa lớn 80-180mm, có nơi trên 250mm. Mưa dông sau đó còn kéo dài đến khoảng ngày 17/11 với tổng lượng phổ biến 150-350mm. Khu vực Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An ghi nhận lượng mưa nhỏ hơn, tập trung trong hôm nay.

Lực lượng chức năng TP Hạ Long đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong trong trạng thái treo cổ tại bệnh viện Bãi Cháy. Danh tính người đàn ông được xác định là Đỗ Văn D. (51 tuổi, trú tại P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Trước khi xảy ra vụ việc, ông D. là Phó giám đốc Nhà máy gạch ngói Tiêu Giao (Công ty CP Viglacera Hạ Long). Trước đó, khoảng 19h ngày 11/11, khi đến phòng bệnh của ông D. tại Bệnh viện Bãi Cháy, người nhà thấy cửa chốt khóa, gọi cửa nhiều lần không được. Thấy bất thường, người thân ông D. gọi nhân viên bệnh viện tới tìm cách mở cửa. Sau đó, mọi người tá hỏa khi thấy ông D. treo cổ bằng dây dù trắng được treo vào quạt trần. Nạn nhân lập tức được cấp cứu nhưng không thành. (XEM CHI TIẾT)