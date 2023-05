Bản tin 8H: Giải cứu người đàn ông cố thủ bên trong ngôi nhà đang cháy

TPO - Biết được có người khoá trái cửa cố thủ trong ngôi nhà đang cháy, lực lượng chức năng sử dụng kìm cộng lực, phá khóa để vào bên trong ngôi nhà giải cứu.

Khoảng 18h50, ngày 28/5, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, nhận được tin báo về vụ cháy nhà dân tại thôn Khang Thọ Hưng, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa. Khi đến hiện trường, nắm được có một người đàn ông khóa trái cửa cố thủ bên trong ngôi nhà xảy ra hoả hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC triển khai phương án chữa cháy, đồng thời sử dụng kìm cộng lực, phá khóa để vào bên trong ngôi nhà giải cứu người đàn ông ra ngoài. Sau ít phút, người đàn ông được đưa ra ngoài với tình trạng sức khỏe ổn định, đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Cơ quan chức năng xác nhận người đàn ông là P.V.C. (65 tuổi), trú tại địa chỉ trên. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra.

Ngày 28/5, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tích cực tìm kiếm 1 bé bị đuối nước mất tích và điều tra làm rõ nguyên nhân 2 bé gái tử vong khi tắm sông. 3 nạn nhân là chị em ruột trong gia đình. Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h20 cùng ngày, 3 chị em ruột gồm: N.N.N.H. (13 tuổi), N.N.N.N. (9 tuổi) và N.N.N.H. (7 tuổi) rủ nhau tắm sông Bà Dư khu vực bến chợ đầu mối Mỹ Hiệp, thuộc ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Lâu không thấy các cháu về, gia đình đi tìm thì phát hiện thi thể 2 bé lớn, còn bé nhỏ mất tích nên trình báo ngành chức năng.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có phương án đóng tạm nhánh A2 nút giao thông vành đai 2 - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để phục vụ thi công sửa chữa đường Võ Chí Công, tại khu vực dạ cầu vượt đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP Thủ Đức). Thời gian cấm xe qua khu vực dự kiến trong 30 ngày, kể từ ngày thi công dự án (dự kiến đầu tháng 6). Sở GTVT cũng đề xuất lộ trình thay thế: Đường Võ Chí Công - nhánh C2 nút giao vành đai 2 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ngày 28/5, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 341 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm sâu nhất trong gần 2 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.609.878 ca nhiễm. Trong ngày, có 187 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.637.523 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 35 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 27/5 có 111 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.406.321 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/5), khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-65%. Ngày 30/5, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài tới khoảng 31/5 và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đến những ngày đầu tháng 6. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay tiếp diễn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Dự báo mưa giông ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Chiều 28/5, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, bước đầu điều tra xác định, nguyên nhân vụ cháy ô tô biển số 49C-312.... là do người điều khiển xe bật lửa đốt xăng nhằm mục đích tự tử. Vụ ô tô phát nổ, bốc cháy xảy ra trước khu vực nhà hàng tiệc cưới Thịnh Phát (thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội) vào trưa cùng ngày. Công an huyện xác định thời điểm đó, T.S.Đ. (46 tuổi, ngụ xã Liên Hiệp, Đức Trọng) điều khiển ô tô bán tải tông bà H.T.X. (40 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) từ phía sau khiến bà X. văng lên nóc ca pô. Sau đó., Đ. dùng bật lửa đốt xăng khiến xe bán tải bốc cháy ngùn ngụt. Hậu quả, bà X. bị đa chấn thương, phải nhập viện; Đ. tử vong trong chiếc ô tô bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu xác định do Đ. có mâu thuẫn với bà X. trước đó. (XEM CHI TIẾT)