Bản tin 8H: Đình chỉ hoạt động nghiên cứu sinh với cựu Giám đốc Hacinco

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mới đây đã ra quyết định, kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tập đối với ông Nguyễn Văn Thanh, nghiên cứu sinh ngành quản lý kinh tế K31 (2015 - 2018), do vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Thanh bị kỷ luật cách chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco). Ngày 12/5, vợ chồng ông Thành được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Ông Thanh có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ 30/4 đến 2/5. Trở về từ vùng có nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ông Thanh vẫn họp, ăn uống, chơi thể thao và gặp gỡ nhiều người.

Cựu Giám đốc Hancinco Nguyễn Văn Thanh.

Hôm nay (23/5), gần 70 triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo thống kê của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tính đến thời điểm này có 866 người để bầu 500 đại biểu (tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu). Cơ cấu kết hợp như sau: phụ nữ: 393 người (45,38%); Người dân tộc thiểu số: 185 người (21,36%); Người ngoài Đảng: 74 người (8,55%); tái cử: 204 người (23,56%); Người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người (25,87%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/5), ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Từ ngày 24/5, nắng nóng kết thúc ở các khu vực trên. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngày 22/5, theo thông tin từ UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), Chủ tịch UBND huyện này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh T.T.H. (SN 1982, trú tại thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng huyện Thạch Thành) vì trốn cách ly. Được biết anh H. làm nghề kỹ sư cầu đường, phải cách ly từ ngày 7 đến 20/5 tại bản Bất, xã Nam Động (huyện Quan Hóa) vì trở về từ Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Tại nơi cách ly, anh H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 19/5, anh H. đã rời khỏi nơi đang cách ly trở về quê ở thôn Quảng Thắng, xã Thạch Quảng. Ngày 22/5, kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy anh H. đã âm tính với SARS-CoV-2 và đã hết thời gian cách ly.

Sáng 23/5, Bộ Y tế cho biết có 33 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Bắc Ninh (1) và 31 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (29), Ninh Bình (2). Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 179.006. Bộ Y tế cho biết có thêm 987 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 22/5/2021 tại Tây Ninh. Tính đến 16h ngày 22/5/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.027.659 liều. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 22/5, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã chỉ đạo khẩn về phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở Viện KSND tối cao. Lý do, ông N.V.N (lái xe cho Chánh văn phòng Viện KSND tối cao) đã có kết quả dương tính với Sars-CoV-2, được xác định là F0. Do đó, tất cả những người tiếp xúc với lái xe N.V.N trong thời gian từ 13/5 đến nay được xác định là F1 và phải thực hiện cách ly. Chánh văn phòng Viện KSND tối cao cũng thuộc diện cách ly, đang chờ kết quả xét nghiệm. Theo thông báo của Viện KSND tối cao, cơ quan này sử dụng điều hòa trung tâm, khép kín nên tất cả những người làm việc bên trong tạm thời được coi là F2, phải tự cách ly. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 22/5, UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát đi thông báo toàn bộ cư dân tòa Park 9 Khu đô thị Times City không rời khỏi tòa nhà kể từ 17h30 ngày 22/5 cho đến khi có thông báo mới. Chiều cùng ngày, phường Mai Động nhận được thông tin về cháu bé 3 tuổi, quốc tịch Ấn Độ là ca nghi mắc COVID-19 tạm trú tại tầng 33 Park 9. Bệnh nhi tới bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi bệnh nhi được chuyển đi cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục có kết quả dương tính. (XEM CHI TIẾT)