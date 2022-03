Bản tin 8H: Đề nghị cách chức chủ tịch phường và cấp phó để 'loạn' xây nhà trái phép

TPO - Chủ tịch và phó chủ tịch phường tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị xem xét hình thức kỷ luật Cách chức vì để xảy ra liên tiếp các vụ xây nhà trái phép

Ngày 12/3, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã có báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về việc xử lý bằng hình thức cách chức đối với bà Lê Thị Loan, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, và ông Vũ Tiến Thành, Phó chủ tịch UBND phường này. Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, bà Loan với vai trò là người đứng đầu UBND phường Thành Nhất, trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, đã để xảy ra 63 trường hợp vi phạm; trong đó, 60 trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp; 3 trường hợp xây dựng nhà trái phép, không phép. Ông Thành bị xử lý liên đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/3, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ trong khoảng 19-27 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ 20-27 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tối 12/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa giải cứu thành công một thiếu niên bị trượt chân rơi xuống vực sâu. Nạn nhân là Lê Văn Huy Khánh (15 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Trước đó, lúc 17h30 chiều, Khánh cùng bạn đi xe máy đến đoạn dốc gần khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng thuộc bán đảo Sơn Trà. Trong lúc mải mê nhìn vào màn hình điện thoại để chụp ảnh, Khánh bị trượt chân ngã xuống vực sâu khoảng 15m. Vụ tai nạn khiến Khánh bị gãy xương đùi bên phải.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 11/3 đến 18h ngày 12/3, thành phố ghi nhận 30.693 ca mắc COVID-19, trong đó có 10.693 ca cộng đồng và có thêm 10 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 521 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (1.836); Thanh Trì (1.732); Hà Đông (1.719); Long Biên (1.713); Sóc Sơn (1.710)... Cũng trong ngày 12/3/2022, Sở Y tế Hà Nội đăng ký bổ sung 195.000 ca mắc COVID-19. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 782.289 ca.

Ngày 12/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 168.719 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 168.704 ca ghi nhận trong nước (giảm 386 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 116.648 ca trong cộng đồng. Cùng ngày các Sở Y tế đăng ký bổ sung ca mắc COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin gồm: Hà Nội 195.000 ca, Nam Định 35.949 ca, Hưng Yên 33.760 ca và Sở Y tế Phú Thọ 20.784 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5.903.147 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 84.811 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 3.068.033 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 12/3, trao đổi với Tiền Phong TS. Trần Văn Trung, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn), người trực tiếp điều trị cho bé gái Đ.N.A. bị 9 đinh ghim vào đầu, xác nhận cháu bé đã tử vong lúc 19h30 tối cùng ngày. Bác sĩ Trung cho biết trong suốt gần 3 tháng cháu bé nằm điều trị tại bệnh viện luôn trong tình trạng nặng, nguy kịch. Bé phải thở máy và dùng nhiều thuốc. Tuy nhiên do não bị tổn thương quá nặng, bệnh nhi rơi vào tình trạng không đáp ứng thuốc nữa và đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Tại kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy bộ phận Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2022 bằng hình thức khiển trách và ông Nguyễn Văn Sáu - đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế Bình Phước, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC Bình Phước - bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. Theo đó, Ủy ban nhận thấy, Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ, nhân viên trung tâm vi phạm các quy định trong việc mua vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19. (XEM CHI TIẾT)