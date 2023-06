Bản tin 8H: Đà Nẵng bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt

TPO - Thành ủy Đà Nẵng và UBND TP Đà Nẵng vừa điều động, bổ nhiệm loạt cán bộ chủ chốt.

Ngày 31/5, Thành ủy Đà Nẵng và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công tác cán bộ. Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng, bà Trần Thị Kim Oanh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, đến nhận công tác tại UBND TP, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng. Ông Phan Văn Quang - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng được điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng. UBND TP Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lương Thạch Vỹ - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng.

Ngày 31/5, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo điều chỉnh giảm giá mặt hàng này từ ngày 1/6. Theo đó, sau khi quay đầu tăng nhẹ vào tháng 5 khoảng 2.000 đồng/bình 12 kg thì sang tháng 6 mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng giảm mạnh khoảng 35.000-35.500 đồng, tùy thương hiệu. Tính từ đầu năm đến nay, giá gas đã có 2 lần tăng và 4 lần giảm với tổng mức giảm tới 123.000 đồng/bình 12 kg. Hiện, giá nhiên liệu này ở mức tương đương tháng 6/2022. Đà giảm của giá gas trong nước lần này là do giá gas thế giới tháng 6 chốt ở mức 445 USD/tấn, giảm 110 USD/tấn so với tháng 4. Hiện, nguồn gas trong nước đang nhập khẩu khoảng 60% nên giá gas bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá thế giới.

Tối 31/5, UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) báo cáo ban đầu về vụ bảo mẫu bạo hành trẻ sơ sinh. Theo đó, anh Nguyễn Văn B. (SN 1992, trú tại HH2C Linh Đàm, Hoàng Liệt) thuê chị Vũ Khánh Ch. (SN 2002, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định) làm giúp việc chăm sóc con mới đẻ (1 tháng, chưa đăng ký khai sinh). Ch. được thuê khoảng 1 tháng nay. Ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con phát và hiện khoảng hơn 2h cùng ngày, Ch. có hành vi bạo hành con của anh B. Sau đó, anh B. yêu cầu Ch. đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc. Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang tạm giữ Ch. để điều tra xác minh. Cháu bé đang được theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo anh B., cháu bé sức khoẻ đã ổn định, không có thương tích.

Ngày 31/5, tại thành phố Sơn La, điểm bán hàng đầu tiên của Vietlott kinh doanh tại Sơn La (trụ sở tại số 292, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La), đã trao thưởng giải Jackpot 2 - Power 6/55 cho khách hàng may mắn với tổng giá trị hơn 4,6 tỷ đồng. Trước đó, vào tối 20/5, Vietlott đã thực hiện quy trình quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 881. Ông Tăng Hồng Tuấn tại thành phố Sơn La may mắn trúng giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 với giá trị trúng thưởng là 4.661.644.750 đồng. Được biết, tờ vé số may mắn có 5 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng trùng với kết quả giải Jackpot 2 là: 01-14-21-36-48-53| 44. Sau khi trừ thuế và ủng hộ 10 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, ông Tuấn thực lĩnh sẽ gần 4,2 tỷ.

Ngày 31/5, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 1.232 ca mắc COVID-19 mới, tăng mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.612.608 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 241 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.638.168 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 59 ca, giảm 4 ca so với hôm qua, trong đó, 5 ca thở máy xâm lấn. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 30/5 có 2.936 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.411.923 liều.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2023 cho nhiều lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ. Trong đó, thượng tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - được thăng cấp bậc hàm lên đại tá trước niên hạn một năm do đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác. Cùng dịp này, Thượng tá Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - cũng được thăng cấp bậc hàm lên đại tá. Cùng ngày, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hải Dương cũng công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023 cho hơn 1.056 cán bộ, chiến sĩ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 31/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố và Công an TPHCM phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 478, về công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2013-2023. Theo đó, người dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 271.151 nguồn tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có 121.496 tin có giá trị. Người dân cũng giúp lực lượng công an xác minh làm rõ 35.463 vụ việc, bắt giữ 38.089 đối tượng, thu hồi tài sản trên 86,9 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn cung cấp tin và phối hợp công an bắt trên 800 đối tượng có lệnh truy nã. (XEM CHI TIẾT)