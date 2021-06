Bản tin 8H: Cựu chiến binh ủng hộ 4,5 tỷ đồng để cả xã được tiêm phòng COVID-19

Chiều 8/6, chính quyền huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đã trao tặng Giấy khen cho gia đình ông Lê Văn Đệ (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đào (73 tuổi), cùng ở xóm 8, Tráng Liệt, Thanh Sơn (Thanh Hà) vì "Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà". Gia đình ông Lê Văn Đệ đã ủng hộ tiền mặt là 500 triệu đồng, 4.000 tấn xi măng (trị giá khoảng 4 tỷ đồng), tổng giá trị ủng hộ là 4,5 tỷ đồng. Theo ông Đệ, 500 triệu đồng kể trên là tiền các con cho ông bà dưỡng già, còn 4.000 tấn xi măng có sự hỗ trợ vận động của các con ông. Gia đình ông Đệ mong muốn dùng số tiền trên để mua vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân xã Thanh Sơn (khoảng 5.000 người).

Tối 8/6, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19 trong khu công nghiệp từ F1 thành F0 là không chính xác. Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Công ty Tombow thu hồi thông báo F1 thành F0 để tránh gây hoang mang dư luận. Trước đó, chiều 8/6, nhiều người dân chia sẻ thông báo “Đối tượng F1 trở thành F0 tại Công ty Tombow”, nội dung thông báo là chị N.T.T.D. nhân viên công ty Tombow đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, từ F1 trở thành F0.

Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Cụ thể, tại Quyết định 857/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam từ ngày 1/6/2021. Tại Quyết định 858/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 1/6/2021.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ 9/6 đến hết 10/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 9/6, khu vực từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Sáng 9/6, Bộ Y tế cho biết có 64 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 23 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TPHCM (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Long An (1). 41 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (24), Bắc Ninh (17) đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 7.614 ca ghi nhận trong nước và 1.608 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 6.044 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 184.443. Số ca tử vong là 55 ca. Số ca điều trị khỏi là 3.549 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tính đến tối 8/6, Đà Nẵng đã trải qua 21 ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Từ 0h ngày 9/6, thành phố cho phép một số hoạt động, dịch vụ đã tạm dừng trước đây được phép hoạt động trở lại. Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán, phục vụ khách tại chỗ với điều kiện phục vụ tối đa không quá 50% công suất và phục vụ tại chỗ không quá 21h hàng ngày. Các cơ sở này cũng phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó lưu ý phải xét nghiệm SARS-CoV-2 cho chủ nhà hàng, quán ăn và nhân viên theo kế hoạch của UBND thành phố. (XEM CHI TIẾT)

Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, đến tối 8/6, ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SAR – CoV-2. Đây là 3 mẹ con trong 1 gia đình và là F1 của bệnh nhân P.C.C (BN: 9117- nhân viên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) mới công bố mắc COVID-19 vào sáng cùng ngày. Ba bệnh nhân gồm: N.T.H (SN 1980); P.P.N (SN 2005) và P.P.G (SN 2011) cùng trú tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Cả 3 trường hợp này đã được cách ly tập trung tại trường mầm non Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã ghi nhận 13 ca dương tính với SAR-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)