Bản tin 8H: Công an Hà Nội tìm thiếu nữ 14 tuổi mất tích trên đường về quê

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, ngày 15/2 (mùng 6 Tết), cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát để về nhà, nhưng từ đó đến nay gia đình gọi điện không liên lạc được.

Ngày 20/2, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm hai cô gái bị mất tích.Theo Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng vừa tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm (21 tuổi, ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về việc cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 19/2 đến nay chưa thấy về. Cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 2010, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) về việc chiều ngày 15/2/2024, cháu Trang đi từ quê ở Hà Nam đến bến xe Giáp Bát, Hà Nội để về nhà, nhưng gia đình gọi điện không liên lạc được. Tính đến hiện tại, Công an TP Hà Nội xác nhận người nhà đã tìm thấy chị Tâm.

Ngày 20/2, anh Nguyễn Anh Tú (SN 1998, ở xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết gia đình đã tìm thấy vợ anh là chị Bàn Thị Thương (SN 2005) sau gần 1 tuần mất tích. Chị Thương đang ở nhà chị gái tại Vĩnh Phúc. Chiều cùng ngày, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm chị Bàn Thị Thương đi khỏi nhà từ trưa ngày 12/2 (Mùng 3 tết) chưa thấy về. Khi đi chị mặc áo màu nâu, chân váy trắng, đi xe máy nhãn hiệu Lead màu xám. Anh Tú chia sẻ không rõ lý do vợ rời nhà mà không nói lời nào. Theo anh Tú, chị Thương không có biểu hiện bất thường nào, hai vợ chồng cùng con nhỏ đang ở chung cùng ông bà nội nên không chịu áp lực về kinh tế.

Ngày 20/2, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc đã có thông báo vận hành lại tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo sau hơn 7 tháng ngừng hoạt động, với tần suất 3 chuyến/tuần, kể từ ngày 2/3. Chiều ra Côn Đảo vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy; về đất liền thứ Tư, Sáu và Chủ nhật. Theo đó, tuyến đầu tiên hoạt động sau thời gian nghỉ sẽ là chặng Vũng Tàu – Côn Đảo vào ngày 2/3, quay đầu Côn Đảo - Vũng Tàu chiều ngày 3/3. Sau chuyến đi này, tàu tiếp tục ngừng hoạt động 5 ngày để kiểm tra trước khi vận hành đều đặn từ ngày 9/3. Giá vé vẫn giữ nguyên như trước.

Ngày 20/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về việc quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần-Kỹ thuật. Giải thể Ban Khoa học quân sự và điều chuyển nhiệm vụ về Phòng Tham mưu; giải thể Trung đội Kiểm soát quân sự điều chuyển về Trung đội Vệ binh và tổ chức lại thành Trung đội Vệ binh - Kiểm soát trực thuộc Phòng Tham mưu đồng thời công bố quyết định về biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

Chiều 20/2, bà Bùi Thị Thùy Liên, Chủ tịch UBND xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, hơn 100 người gồm công an, quân đội cùng các đơn vị khác được huy động tìm kiếm anh N.H.T. (29 tuổi) nhưng chưa có kết quả. Trước đó, sáng 17/2, anh T. (ở thị xã Ninh Hòa) cùng 4 người thân tới khu du lịch Ba Hồ ở xã Ninh Ích chơi. Lúc qua khu vực bãi Tò Te, các thành viên trong đoàn dừng lại nghỉ ngơi, còn anh T. tiếp tục hành trình, rồi mất tích. Trước khi mất tích, anh T. đeo kính cận, mặc áo màu xanh lá, mang ba lô xanh dương. Người nhà cho biết, anh T. có tiền sử bệnh tâm thần.

Theo Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương, trong tuần 7/2024, phụ tải tiếp tục duy trì thấp do ảnh hưởng dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Sản lượng trung bình ngày là 573 triệu kWh (tr.kWh), cao hơn so với tuần trước khoảng 14,3 tr.kWh. Tính từ đầu năm đến nay, phụ tải Quốc gia tăng trưởng khoảng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023 (miền Bắc tăng 10,8%, miền Nam 12%, miền Trung 6,9%). Công suất cực đại trong tuần đạt 36.106,9 MW, cao hơn 249.6 MW so với tuần trước. Tình hình cung cấp điện trong tuần tiếp tục được đảm bảo tốt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/2, đồng bằng và ven biển khu vực Đông Bắc Bộ tiếp diễn mưa phùn và sương mù.Các khu vực khác ở Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế đêm mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng. Hình thái thời tiết này dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới.